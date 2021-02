God Jarstein i Bayern-drama: Strafferedning og nytt tap

(Hertha Berlin – Bayern München 0–1) Han har vært helt ute i kulden gjennom hele sesongen. Men i snøværet på Olympiastadion var Rune Almenning Jarstein (36) tilbake med strafferedning fra selveste Robert Lewandowski.

5. feb. 2021 21:56 Sist oppdatert 21 minutter siden

Mannen som ble kåret til verdens beste spiller av FIFA i desember hadde scoret 17 straffer på rad for Champions League-vinneren og det polske landslaget. Men da Jarstein strakk alle sine 192 centimeter ned i høyre hjørne, opplevde Bayern Münchens eminente målscorer sin første straffebom på over to år.

Dermed rettet Jarstein opp straffen han selv laget da Leroy Sané smatt gjennom Hertha-forsvaret 12 minutter ut i kampen. Dette var telemarkingens strafferedning nummer 18 av totalt 73 i karrieren, ifølge transfermarkt.com.

Det gir landslagskeeperen en sterk redningsprosent på nesten 25 fra 11-meteren. Jarstein fulgte opp med klasseredninger på gode skudd fra Leroy Sane og Kingsley Coman før pause, men måtte kapitulere da matchvinneren fra Champions League-finalen skjøt via Hertha-stopper Niklas Stark.

36-åringen kunne ingen ting gjøre. Comans skudd snek seg inn oppe i hjørnet.

Etter pause stoppet Jarstein nye forsøk fra Lewandowski og Serge Gnarby. Men kunne ikke hindre at Bayern München vant sin femte strake seier foran mandagens VG+-sendte semifinale i klubb-VM. Egyptiske Al Ahly er motstander i Qatar.

Matheus Cunha kunne skaffet Hertha et sårt tiltrengt poeng da han kom alene med Manuel Neuer to minutter før slutt. Men brassens lobb snek seg forbi nettmaskene på stolpens utside.

STERKT COMEBACK: Rune Almenning Jarstein redder fra Leroy Sane. Foto: MICHAEL SOHN / REUTERS

Ståle Solbakken kan uansett konstatere Norges førstevalg de siste årene er tilbake i godt slag etter en svært vanskelig periode i Berlin.

Landslagssjefen har gitt Jarstein klar beskjed om at keeperveteranen skal tilbake på banen for å beholde plassen i VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i mars.

– Han må komme seg i kamp for klubb, om det så er for B-laget eller juniorlaget. Det snakket vi om, sa Solbakken til NTB i januar. RBK-keeper André Hansen er tilbake på landslaget for fullt og holdt buret rent i Lars Lagerbäcks siste kamp i fjor høst.

Jarstein går spennende måneder i møte. Kontrakten med Hertha går ut til sommeren. 36-åringen har ambisjoner om å spille til han er 40.

Jarstein kom tilbake på Hertha-laget da Pál Dárdai kom tilbake som Hertha-trener 25. januar. Forrige rundes 1–3-tap for Eintracht Frankfurt var landslagskeeperens første kamp i Bundesliga denne sesongen og hans første match overhodet siden Norge slo Romania på Ullevaal 11. oktober i fjor. Jarstein fikk strålende kritikk i fotballmagasinet Kicker etter sin gjeninntreden i Bundesliga.

– Pál (Dárdai) og Zsolt (Petry, keepertrener) fortalte meg kvelden før at jeg skulle spille. Jeg var selvfølgelig glad, men trengte ikke å forberede meg spesielt. Jeg har vært med lenge, jobber hardt hver dag og er alltid klar til å gjøre en jobb for laget, sa Jarstein i et intervju med tyske Sky før oppgjøret mot Bayern.

Hertha Berlin hadde fire trenere på halvannet år, og Jarstein var tilsynelatende parkert på innbytterbenken for godt. Så skjedde det mye og raskt i hovedstadsklubben. Etter at Hertha Berlin hentet inn Alexander Schwolow har nordmannen fristet tilværelsen på benken. Om forholdet til den åtte år yngre Schwolow sier Jarstein til Sky:

– Selvfølgelig er det konkurranse, men vi har et veldig godt forhold. Alex er en topp keeper og en veldig hyggelig person. Vi utveksler ideer og begge drar nytte av hverandre.

MATCHVINNER: Kingsley Coman scorer via Hertha-stopper Niklas Stark. Foto: Michael Sohn / POOL / AP POOL

Jarstein forteller også at han sist sommer ble orientert om at klubben ville hente inn en ny målmann som skulle kjempe om startplassen hos Hertha.

– Jeg har aldri følt meg som nummer to. Heller ikke da jeg ikke sto i mål, sier mannen med 69 landskamper for Norge.

– Vi kan alle lese tabellen. Derfor må vi bare akseptere situasjonen og ta kamp for kamp og vise spill som gjør at vi får flere poeng. Jeg er overbevist om at vi skal klare det, sier Jarstein til Sky.

Runar Skrøvset, bosatt i Tyskland og en tredjedel av podkasten «Dritte Halbzeit» om tysk fotball, vurderer Pál Dárdais satsing på Jarstein slik:

– Hans første sjakktrekk var å gi Jarstein keeperplassen tilbake. Schwolow har ikke vært dårlig, men han har heller ikke vært den matchvinneren de så for seg da de kjøpte ham før sesongen. Jarsteins stjerne i klubben er minst like stor som før. Han har tatt benketilværelsen med upåklagelig profesjonalitet, og da han endelig fikk sjansen var han den klippen folk husker ham som fra første berøring. Det er rett og slett dypt imponerende at en 36-åring uten kamptrening går rett inn på rundens lag på Kicker. Jeg tror både Jarstein og Hertha kan komme til å gå en fin vårsesong i møte etter en lang og frustrerende høst.