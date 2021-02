Kunne fått millionlønn i Italia. Nå snakker Erlend Segberg ut om Start-exiten

I dette intervjuet snakker Erlend Segberg om hvorfor han forlater Start, om hvorfor Kjetil Rekdal har betydd mye for ham og om tilbudet fra Italia som kunne doblet lønnen han hadde i Start.

Jeg var på et punkt nå hvor jeg trengte forandring. Hva den forandringen er vet jeg ikke, heller ikke om det er til det bedre. Men jeg tror jeg har godt av det, sier Erlend Segberg til Fædrelandsvennen. Foto: Jacob J. Buchard

– Det har vært en prosess som man har tenkt på lenge og et valg som har vært vanskelig å ta. Det å lande på denne avgjørelsen er trist på sitt vis. Samtidig er det godt å få en avklaring og fint at det har skjedd på en fin måte.

Erlend Segberg møter Fædrelandsvennen antrukket i «sivilt». For første gang på seks år er han ikke lenger forpliktet til å stille i sponsortøy når han møter media. Etter en måned med spekulasjoner og venting er det nå klart at Start for første gang siden 2014 må klare seg uten Segberg i troppen.