Viking gikk 8,3 millioner i pluss

Egenkapitalen ble solid forbedret gjennom koronaåret.

Viking jubler for scoring i Kristiansund i fjor høst. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

5. mars 2021 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag i neste uke innkaller Viking Fotball AS til den årlige generalforsamlingen. Der kommer tidligere styreleder Stig H. Christiansen til å bli valgt og dermed gjøre comeback som styreleder slik han var i perioden 2017–2020.

Under generalforsamlingen vil også regnskapet for 2020 presenteres. Det vil vise at Viking gikk 8,3 millioner i overskudd og at egenkapitalen ble forbedret til 25,4 millioner kroner ved årsskiftet.