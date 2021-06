Tysklands «ukjente» helt Robin Gosens herjet med Portugal

(Portugal – Tyskland 2–4) Han forlot Tyskland for å lykkes og fikk ikke landslagsdebuten før i fjor. Men i den stjernespekkede duellen mellom Portugal og Tyskland var det Robin Gosens (27) som stjal showet.

19. juni 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Én vakker, men annullert scoring, to målgivende pasninger og en nettkjenning er fasit for Tysklands relativt ukjente vingback etter storkampen mot Portugal. Robin Gosens var involvert i bortimot alt «Die Mannschaft» tok for seg. Han spurtet opp og ned venstresiden og var en konstant trussel offensivt. Han ble kåret til banens beste av UEFA, og også hjemme i Tyskland gjorde han inntrykk:

– Robin Gosens er vår beste mann, skrev storavisen Bild.

Kanskje ikke så overraskende for dem som følger italiensk fotball: I 2019/20-sesongen scoret han ni mål som forsvarsspiller for Bergamo-klubben Atalanta.

Men veien dit var ikke enkel for 27-åringen.

Fikk Ronaldo-nei

Han forlot tysk fotball tidlig for å prøve seg i nederlandske Vitesse. Han ble sendt på lån til nivå to-klubben Dordrecht, før turen gikk videre til Heracles Almelo. Etter to år der, ble han hentet til Atalanta.

Der har han siden ved flere anledninger fått bryne seg på Cristiano Ronaldo. Og i dag, mot Portugal, fikk han kanskje en slags «revansj» mot portugiseren: Etter en kamp mot Juventus i Coppa Italia spurte Gosens Ronaldo om å bytte drakt etter kampen. I sin egen biografi har Gosens fortalt at Ronaldo sa nei.

– Han så ikke engang på meg, sa Gosens, som fortalte at han følte seg «liten».

Mot Portugal var han imidlertid en gigant.

BANENS BESTE: Robin Gosens spilte bare 62 minutter, men ble likevel banens beste mot Portugal. Hans 8.7 av 10 gir delt 5. plass i beste prestasjon i EM. Foto: Sofascore

«Forårsaket» to selvmål

Gosens må ta en del av æren for at Portugal ble den første europeiske nasjonen i de store mesterskapenes historie (EM og VM) som scorer to selvmål i samme kamp. Først var Ruben Dias uheldig da han satte et Gosens-innlegg i eget nett. Bare tre minutter senere scoret Raphaël Guerreiro kampens – og omgangens – andre selvmål. Igjen var Gosens involvert, men denne gangen var han tredje sist på ballen.

De to selvmålene banet vei for at tyskere i seiersnød triumferte.

Tyskerne vet alt om selvmål etter sin EM-åpning: Mats Hummels’ scoring feil vei kostet dem poengene i åpningskampen, og «Die Mannschaft» er ifølge statistikkleverandøren Opta det første laget i EM-historien som har fått selvmål både for og mot i samme turnering.

Etter tapet for Frankrike trengte Tyskland tre poeng mot Portugal for å holde liv i håpet om å avansere fra «dødens gruppe». Joachim Löw startet kampen med de samme elleve som tapte for Frankrike med håp om at de ville være revansjelystne, og det så virkelig slik ut.

Tyskerne gikk nemlig rett i strupen på Portugal, og allerede i det sjette spilleminuttet lå ballen i mål. Joshua Kimmich svingte ballen inn mot Serge Gnabry, som ikke nådde frem. Men bakerst i feltet lurte vingbacken Robin Gosens, som kastet seg i lufta og på elegant vis saksesparket inn ledermålet. Atalanta-spilleren spurtet ut mot hjørneflagget og jublet hemningsløst mens lagkameratene strømmet til, før scoringen ble annullert for en offside på Gnabry.

SAKSESPARKET: Her måker Robin Gosens inn scoringen som senere ble annullert for offside. Foto: MATTHIAS HANGST / POOL

Nærmer seg utrolig rekord

Den annullerte scoringen la imidlertid ingen demper på det tyske energinivået. Portugal hadde mer enn nok med å komme seg ut av egen halvdel, men det var portugiserne som tok første stikk – mot spillets gang.

Cristiano Ronaldo var nede i egen 16-meter og stanget unna en Tyskland-corner. Ronaldos klarering havnet hos Bernardo Silva, som fant Diogo Jota. Liverpool-stjernen kom alene med Manuel Neuer, men spilte uselvisk til sin høyre, der Ronaldo kom spurtende fra sin egen 16-meter. EMs målkonge bredsidet enkelt inn sitt tolvte EM-mål.

Det var hans 107. landslagsmål for Portugal: Nå er han bare to unna Ali Daeis rekord som tidenes mestscorende landslagsspiller.

RONALDO I 107: Cristiano Ronaldo er bare to mål unna å tangere rekorden som tidenes mestscorende landslagsspiller. Foto: MATTHIAS HANGST / POOL

Da var det et lite skifte på gang: Plutselig var det Portugal som kjørte kampen og skapte sjanser, men tyskerne slo altså knallhardt tilbake. Etter de to selvmålene til Dias og Guerreiro så de seg aldri tilbake. Kai Havertz løp inn 3–1 etter innlegg fra Gosens, før Gosens selv inntok rollen som avslutter. Kimmich løftet ballen mot bakerste stolpe til sin vingback-kollega som enkelt nikket ballen i mål.

Det blir som regel mye mål når disse to fotballgigantene møtes. De siste fem kampene mellom lagene har gitt 17 scoringer og det ble en ny målfest lørdag: Cristiano Ronaldo gjengjeldte tjenesten og serverte Diogo Jota som satte inn 4–2, men flere scoringer ble det ikke, og dermed tok Tyskland tre svært viktige poeng.

Nå venter en spennende gruppefinale i gruppe F: Portugal skal møte regjerende verdensmester Frankrike, mens Tyskland skal ha gode muligheter mot gruppens antatt enkleste motstander Ungarn. Det blir imidlertid ikke nødvendigvis enkelt: De holdt nullen mot Portugal før de raknet (og vel så det) etter 85 minutter, og tidligere lørdag holdt de Frankrike til 1–1.