Her scorer Eftevaag junior fra midtbanen for Start

Levi Eftevaag med en skikkelig perle for Starts juniorlag tirsdag.

— Det var gøy, det. Det var Jesper Gregersen (lagkamerat) som så at keeper sto langt ute. Så han ga beskjed om det. Da var det helt nydelig å se at den gikk inn, sier Levi Eftevaag til Fædrelandsvennen.

Se scoringen øverst i saken

Tirsdag spilte 16-åringene, som spiller i den lokale juniorserien, kamp mot Jerv i Grimstad. Det endte med 2–1-tap, men kampen vil vel trolig huskes best for scoringen til Eftevaag.

Da Start skulle ta avspark utnyttet han at keeper sto langt ute, og sendte like godt ballen i bue over målvakt og rett i mål.

Dermed ble det en god dag for Eftevaag-familien. Bror Adam leverte en flott målgivende for G 19-laget som slo Vigør 3–0 i FVN-sendt kamp tirsdag.

– Jeg så den i reprise. Den var frekk, den, sier lillebror Levi.

– Hvilken var finest av din scoring og hans assist?

– Jeg vet ikke helt, sier en ydmyk Levi Eftevaag.

De to Start-spillerne er sønnene til tidligere Start-spiller Sjur Eftevaag.

Se Adam Eftevaags målgivende, og de andre høydepunktene fra juniorlagets møte med Vigør her: