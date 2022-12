Harder om trenerlivet: – Jobbtryggheten er lav, det er mye kritikk og arbeidstiden er forferdelig

Olli Harder (36) har takket ja til to år i trenerjobben, og gir seg som sportssjef.

Olli Harder trives svært godt i Bergen. – Den beste byen i Norge, sier han etter å ha signert toårskontrakt med Brann.

7. des. 2022 16:34 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag ettermiddag var det klart at Olli Harder fortsetter i jobben som trener for Brann-kvinnene de neste to årene.

36-åringen kom egentlig til klubben for å ha rollen som sportssjef, men da Alexander Straus takket ja til hovedtrenerjobben i Bayern München, fikk han treneransvaret også.