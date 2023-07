Geir Bakke sa først nei til VIF-interesse – bekrefter at lønnen er høyere enn i LSK

VALLE (VG) Geir Bakke ble informert om Vålerengas interesse tidligere i år, men den gangen valgte han ikke å gå videre med saken.

FØRSTE DAG PÅ JOBBEN: Torsdag var Geir Bakke på plass på Valle, dagen etter at Vålerenga avanserte til semifinalen i cupen. Vis mer







Geir Bakke møter VG i kantinen på Intility Arena, stadionet som vil bli hans hjemsted de neste fire årene.

Det hjemstedet var han derimot usikker på om han ville ha, da han først fikk nyss i at Vålerenga ønsket ham som trener.

– Takket du først nei?

– Det var slik at det var interesse, men det er ofte agenter som jobber med dette. Jeg hadde ikke direkte kontakt med Vålerenga. Det var en tidlig fase, og da valgte jeg å ikke gå videre med det, sier Bakke til VG.

Ledere i både Vålerenga og Lillestrøm har antydet det samme: At det har vært en prosess over et par uker, men som virkelig fikk fart på seg i dagene før Bakke bestemte seg for å bli Vålerenga-trener.

– Så du sa nei (til Vålerengas første fremstøt)?

– Det blir ikke et nei, for man må gå i forhandlinger – eller virkelig vise interesse – og det var ikke tilfellet. Det var en interesse, og jeg takket nei til å gå videre med det, sier Bakke.

MYE Å TA INNOVER SEG: De første 24 timene har vært hektiske, sier han. – Det var jeg innstilt på, både med tanke på det man skulle inn i, alle man skulle bli kjent med, og at det kom til å bli turbulent. Vis mer

Vålerenga-treneren som nettopp har hatt sin første offisielle dag på jobben, bekrefter at lønnen øker.

– Jeg skal innrømme at det er en forskjell på det jeg hadde i Lillestrøm og det jeg har her nå, det er det, men jeg har tatt valget fordi jeg har følt det er riktig der jeg er i landskapet mitt som trener, der jeg er nå. Jeg fikk lyst på denne utfordringen, sier Bakke.

– Hva får du i lønn?

– Det får være en privatsak, sier han.

På spørsmål om pengene var utslagsgivende i hans valg, er svaret kontant «nei».

NRKs fotballkommentator Jan Petter Saltvedt går langt i å antyde at penger var den eneste grunnen til at Bakke valgte å takke ja til den kontroversielle overgangen fra Lillestrøm til erkerival Vålerenga. Det skriver han i en kommentar.

– Denne reelt sjokkerende trenerovergangen skyldes sannsynligvis kun at Vålerenga-eier Tor Olav Trøim de siste par ukene har forbedret lønnstilbudet til Bakke betraktelig, i den grad at det sannsynligvis har endt opp over 5 millioner kroner per år i de 4,5 år kontrakten dreier seg om, hevder Saltvedt.

Dermed antyder Saltvedt at Trøim og Vålerenga punger ut rundt 25 millioner for Bakke.

Også Romerikes Blad-kommentator Morten Svesengen antyder at lønnsøkningen var utslagsgivende for Bakkes valg. «Da det som sannsynligvis minst er en dobling av lønna i Vålerenga kom på bordet, valgte han å dra», skriver Svesengen.

VG erfarer at Bakke lå på rundt to millioner i årslønn i LSK.