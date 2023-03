Messi om PSG-starten: – Det var vanskelig

Lionel Messi (35) føler seg langt mer komfortabel i den franske hovedstaden nå enn hva tilfellet var forrige sesong.

FANT SEG IKKE TIL RETTE: Lionel Messi i PSG-trøyen. Onsdag venter Bayern München i Champions League.

07.03.2023 12:59

Messi overrasket mange da han forlot Barcelona til fordel for PSG sommeren 2021, og den første sesongen i fransk fotball ble nok ikke som verdens beste fotballspiller hadde sett for seg.

– Det var vanskelig for meg å tilpasse meg Paris det første året av forskjellige grunner, sier Messi til PSGTV.

Etter 15 sesonger på rad med tosifrede ligascoringer i Barcelona, ble det bare seks mål på Messi i hans første Ligue 1-sesong.

Denne sesongen har det gått langt bedre for VM-vinneren. På 21 ligakamper har det blitt 13 mål og 12 assist for serielederen. Forrige uke ble han kåret til årets mannlige fotballspiller for 2022.

– Jeg føler meg bra. Denne sesongen startet jeg annerledes med mye entusiasme og sult. Jeg er mer komfortabel i klubben, byen og alt Paris har å by på. Jeg nyter virkelig denne sesongen, sier Messi.

Paris Saint-Germain leder Ligue 1 med åtte poeng ned til tabelltoer Marseille, men den viktigste jakten på trofé skjer i Champions League – verdens gjeveste klubbturnering som PSG har til gode å vinne.

Onsdag kveld venter returoppgjøret i åttedelsfinalen borte mot Bayern München. Den tyske gigantklubben har med seg en 1–0-ledelse fra den første kampen i Paris.

– Vi drar til München hvor det kommer til å bli en veldig tøff kamp, akkurat som den første var. Alt vil bli avgjort av små detaljer. Hvis vi gjør ting riktig, så er vi kapable til å snu det, sier Messi før han legger til:

– Vi ønsker å fortsette ferden i Champions League. Det er målet til oss alle.