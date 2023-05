Haaland hylles etter Premier League-triumfen: – Har brakt med seg arroganse

NOTTINGHAM (VG) Etter nok en Arsenal-smell er ligagullet et faktum for Manchester City. I sentrum av det hele står rekordknuseren fra Jæren.

SLO UT HÅRET: Erling Braut Haaland så slik ut da han satte inn 4–1-målet mot Arsenal tidligere i sesongen.







20.05.2023 23:13

Legenden Alan Shearer, som med 260 ligamål er tidenes mestscorende i Premier League, mener at den norske superstjernen har tilført Manchester City flere nye elementer.

– Det virker å være mer arroganse i City-laget - på en god måte. De er fantastiske å se på og jeg bryr meg ikke om hvem du heier på. Når man ser hvordan de demonterte de erfarne europeiske mesterne Real Madrid ... det Haaland har brakt med seg er den arrogansen, troen og selvtilliten, sier han på BBC.

– Selv når han ikke scorer er løpene hans og tilstedeværelsen hans med på å skape rom for andre spillere, legger han til.

For etter Arsenals tap i Nottingham var ligagullet et faktum for Manchester City. Klubben har lagt ut bilder og video av at de feirer sammen, men Erling Braut Haaland er ikke å se:

Nordmannen dukker hverken opp på feiringsbildene eller på lagbildet. Isteden har han nøyd seg med en melding på Twitter.

Det er imidlertid flere andre Manchester City-spillere som heller ikke er med på bildene, deriblant playmaker Kevin De Bruyne, keeper Ederson og forsvarsspilleren Manuel Akanji. Manager Pep Guardiola kan skimtes så vidt oppe til høyre:

Kort tid etter at Manchester Citys seriegull var et faktum, kjørte flere britiske medier ut Haaland-vinklede saker:

The Independent omtaler signeringen av Haaland som «et mesterstykke». De skriver at han «har vært i hjertet av det hele».

Daily Mail har satt karakter på sesongen til samtlige Manchester City-spillere. De gir Haaland ti på børsen. Kun Kevin De Bruyne og Rodri får det samme.

BBC skriver om «ti øyeblikk som definerte sesongen». Det første de nevner? Haalands første mål for Manchester City, som de mener «satt tonen for sesongen». De nevner også straffesparket fem minutter på overtid mot Fulham.

Nyhetsbyrået AFP har kjørt ut en sak med tittelen «Haalands appetitt for mål er drivstoffet bak Manchester Citys titteltriumf

Lokalavisen Manchester Evening News har også Haaland i fokus i søndagsutgaven av papiravisen:

Tidligere landslagskaptein Rune Bratseth har vært Manchester City-supporter siden 1968 og begeistres av Haalands reise i Premier League.

– Det er jo fantastisk å være med på å vinne Premier League. Det er en stor opplevelse, selvsagt. Det er fortjent når man leverer som han har gjort. Da fortsetter det eventyret ikke bare for ham, men også som en lagspiller som han også definitivt er, sier Bratseth til VG.

I fjor høst raste debatten på sosiale medier om Haaland – i en alder av kun 22 år – kunne regnes som tidenes beste norske fotballspiller.

– Jeg har ikke noe behov for å argumentere for meg selv her på noe vis, nei, flirer Bratseth før han forklarer:

– Dette foregår på et ekstremt høyt nivå, selvsagt. Men det er riktig at man må holde på en stund og vinne titler. Det holder ikke «bare» å bli toppscorer, du må også vinne noen titler over tid. Og akkurat det kommer han bare til å fortsette å gjøre. Jeg lever godt med at det er noen som passerer meg, for å si det sånn.

BEGEISTRET: Rune Bratseth.

Tidligere Manchester City-keeper Shay Given sier følgende om Haaland og laget etter at klubben tok sin tredje strake tittel i Premier League:

– De er utrolige. Selv unevnte helter som John Stones – enten om det er på høyreback, som midtstopper eller på midtbanen. Haaland har scoret 52 mål, han gjør det ikke så verst, sier han på BBCs radiosending.

EKSPERT: Tidligere Newcastle- og Blackburn-spiss Alan Shearer jobber som fotballekspert for BBC.

Liverpool-legenden Jamie Carragher tror at Pep Guardiolas mannskap nå kommer til å ta «The Treble». Manchester City møter byrival Manchester United i FA-cupfinalen 3. juni og Inter Milan i Champions League-finalen en uke senere.

– De er store favoritter mot både Inter og United. Det virker som om de har en sjanse til det hver sesong, sier Carragher på Sky Sports.

Han peker på trener Guardiola som den viktigste mannen bak suksessen.

– Standardene har økt så mye med Pep Guardiola. Med en annen manager ville de ikke ha nådd disse høydene, og for meg er det han som utgjør den største forskjellen.

