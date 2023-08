England videre på straffer – tross utvisning på stjernespiller

(England – Nigeria 0–0, 4–2 på straffer) England jublet for avansement til VM-kvartfinalen etter en høydramatisk åttedelsfinale mot Nigeria.

De regjerende europamesterne var i store problemer underveis. England-stjernen Lauren James mistet besinnelsen og fikk det røde kortet etter en duell med Michelle Alozie i 87. minutt. James stemplet Alozie bevisst på rumpa mens nigerianeren lå nede.

– Hun har gjort noe hun vil angre på. Veldig skuffende, sier Lee Hendrie, tidligere engelsk landslagsspiller, på Sky Sports.

– Det er skuffende, hun virket frustrert hele kampen, sa Ellen Smith, tidligere England-spiss, på BBC Radio.

Utvisningen ble raskt sammenlignet med da England tapte for Argentina i VM 1998 etter at David Beckham ble utvist for et spark mot Diego Simeone.

– Hva er det hun gjør? Hvorfor gjøre det? Fullstendig unødvendig av Lauren James, kommenterte TV-profilen Vicki Sparks på BBC Radio.

JUBLET TIL SLUTT: England vant på straffer. Vis mer

Etter 120 målløse måtte åttedelsfinalen avgjøres på straffer. Det ble et mareritt for Nigeria, tross at Georgia Stanway åpnet med bom for England. Nigeria startet nemlig med to skudd som ikke traff mål, fra Michelle Alozie og Desire Oparanozie. Chloe Kelly hamret inn den avgjørende straffen for England.

England var på forhånd favoritter i åttedelsfinalen, men gigantene har blitt hardt utfordret i mesterskapet i New Zealand og Australia. Fra før er stornasjonene Tyskland og USA ute. Norge røk ut for Japan (1–3) lørdag.

Foreløpig er dette kvartfinalene:

Nederland-Spania

Sverige-Japan

England vil møte vinneren av Colombia-Jamaica

Siste kvartfinale utgjøres av vinnerne mellom Danmark-Australia og Frankrike-Marokko.