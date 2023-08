Jude Bellingham scoret i debuten da Real Madrid vant ligapremieren

(Athletic – Real Madrid 0–2) Storsigneringen Jude Bellingham (20) startet Real Madrid-karrieren med scoring i debuten.

MÅL I DEBUTEN: Jude Bellingham fant nettmaskene i sin første offisielle Real Madrid-kamp. Vis mer





Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 23:35

En av sommervinduets største overganger stilte fra start for den spanske hovedstadsklubben i seriepremieren mot Athletic, og engelskmannen brukte ikke lang tid på å gi sine nye fans noe å juble for.

For etter at Rodrygo først hadde sørget for at gjestene fra Madrid tok ledelsen, så dukket Bellingham opp ti minutter senere.

Etter et hjørnespark fra David Alaba prøvde storsigneringen lykken på volley, og via bakken gikk skuddet i bue over Unai Simón og i mål.

Bellinghams scoring ble også kampens siste. Det endte 2–0 til Real Madrid. Engelskmannen spilte samtlige minutter.

forrige









fullskjerm neste GOD DEBUT: Jude Bellingham. 1 av 4 Foto: VINCENT WEST / Reuters / NTB

Forrige sesong endte «Los Blancos» hele åtte poeng bak ligavinner Barcelona, men med Bellingham inn dørene håper klubben å gjenerobre tittelen som LaLiga-mestere i år.

Barcelona sesongåpner borte mot Getafe søndag 21.30 norsk tid.

Før det skal Jørgen Strand Larsens Celta Vigo åpne sesongen hjemme mot Osasuna 17.00. I tillegg til at Alexander Sørloths nye klubb Vilarreal åpner hjemme mot Real Betis 19.30

Real Madrids nye lånesoldat Joselu viste seg frem med en akrobatisk bragd mot Manchester United i pre-season: