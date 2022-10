Brann-spilleren om 2022: – Det har vært brutalt, for å si det mildt

Fredrikstad (BT): – Menn snakker ikke, sier Ole Didrik Blomberg. Å gjøre nettopp det, har hjulpet ham.

Ole Didrik Blomberg scoret mot Fredrikstad lørdag. Etterpå oppfordret han menn til å snakke om vonde ting.

10 minutter siden

Moren og faren. Det er de to første Ole Didrik Blomberg trekker frem, etter å ha åpnet seg om en vanskelig tid i karrieren og livet.

For den 22 år gamle Brann-spilleren er helt tydelig om hvordan han har opplevd 2022.

– Det har vært brutalt, for å si det mildt.

Se Ballspark med blant andre Blomberg her:

Oppturen og nedturen

Blomberg kom til Brann fra Åsane sommeren for to år siden. Han fikk sjansen av Kåre Ingebrigtsen og gjennombruddet borte mot Rosenborg. En god kamp, en viktig seier. Den tok Brann ut av nedrykksstriden i 2020.

Ikke alle fotballkamper gikk like fint for Blomberg. Han var involvert i litt for mange baklengsmål på et altfor rufsete Brann-lag. I nedrykksåret startet han elleve kamper, men ingen etter 13. runde.

I år har Blomberg spilt mye mindre. Lørdagens kamp var hans fjerde fra start, av 29 mulige.

Han har måttet jobbe seg gjennom treningsuker, veldig klar over at han neppe skal starte kommende helgs kamp.

Det har vært vanskelig.

– Det er derfor jeg driver litt med yoga også. Min mor hjelper meg mye med det mentale, hun sier det bare er til å stå på, sier Blomberg.

Her er Blomberg delvis skjult av gratulanter etter å ha gitt Brann 1–0 mot Fredrikstad lørdag. Laget vant 3–1.

– Menn snakker ikke

Han har én metode for å bearbeide skuffelser. Den er like enkel som den er vanskelig.

- Det er å få det ut. Snakke. Med min mor, min far, kompiser.

Blomberg tar uoppfordret opp det neste:

– Menn snakker ikke litt en gang. Vi må snakke.

Innad i Brann oppgir Blomberg å ha snakket mest med Hassan El Fakiri. Den gamle storspilleren er i trenerteamet med et ekstra øye for yngre spillere. Også Helge Haugen (fysisk trener), Erik Huseklepp (assistenttrener) og sjefen sjøl, Eirik Horneland «av og til».

Blomberg er Brann-lagets sjøløve og akrobat. Han har beskrevet seg selv som ekstremt spretten.

Horneland: – Utviklet seg

Horneland sier følgende når BT legger frem Blombergs opplevelse av året:

– Det er en «gutt» som har utviklet seg. Mentalt, ved å stå i trenings- og kamphverdagen. Så er han alltid farlig når han kommer inn.

At treneren ga Blomberg muligheten i Fredrikstad, var viktig for spilleren og viste seg å være det samme for laget.

– Hva betydde det for deg?

– Kanskje at det er håp for neste gang også? Det gir meg bedre selvtillit og vilje til å stå på helt inn, svarer Blomberg.

Det ville vært unormalt i sesongen hans å starte også serieavslutningen, dermed to på rad.

– Jeg har kommet inn og spilt 20 minutter-en halvtime hver gang, men jeg føler jeg har stått på på trening. Jeg tror Horneland vet at han har en solid spiller på benken, sier Blomber.

Så legger han til at Brann-sjefen neppe angrer på lørdagens valg.

Eirik Horneland fant plass til Blomberg på lørdagens lag.

Glemte salto

Treneren gleder seg med Blomberg, men påpeker også at han har fått spille. Om enn mye som innbytter.

- Han har hatt et sterkt bidrag i gruppen i år. Spilt masse også. Stort sett en halvtime hver kamp over lang tid, sier Horneland.

Til sist gir han en slags utfordring, til spilleren han mener har utrolig mye spennende ved seg.

- Det gjelder for ham å være stabil på nivået han viste i denne kampen, sier Horneland.

Ole Didrik Blomberg i komfortabel positur på Nymark-feltet utenfor Brann Stadion.

Noe av det Blomberg viste, var altså 1-0-scoringen med låret like før pause. Godt satt, sånn passe akrobatisk og kroppsbeherskende av mannen som drev med turn i barndommen.

– Det var fantastisk, sier Blomberg om å score.

– Så deilig at jeg glemte signaturfeiringen min.

Hva han dermed snøt publikum i Fredrikstad for? En baklengs salto.