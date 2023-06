Berisha hetset av banen i målfest – Molde snudde til seier

(Viking – Molde 3–4) Tilbake i Stavanger for første gang siden overgangen til Molde fikk Veton Berisha hard medfart av siddisene. Etter syv mål og rødt kort blir alle tre poeng med hjem til «Rosenes by».

SEIER: Molde snudde kampen til seier over Viking. Vis mer

«Elske Valon. Hate slangen. Grådige jævel»

Det var teksten Veton Berisha møtte da han entret SR-Bank Arena i Stavanger.

Idet den tidligere Viking-spilleren gikk ut av spillertunnelen fikk han lekepenger kastet etter seg, og plastslanger ble kastet ut på banen.

I to perioder I to perioderVeton Berisha spilte for Viking fra 2010 til 2015, og senere fra 2020 til 2022. var Berisha en favoritt i Stavanger, men supporter-følelsene for 29-åringen har tatt en totalvending etter overgangen til Molde overgangen til MoldeViking solgte Berisha til den svenske klubben Hammarby i juli 20233. Etter et kort opphold i klubben returnerte Berisha til Norge i januar 2023, men denne gangen til Molde. før sesongen.

Nå er han igjen en «hatet» mann – som han var etter overgangen til Brann i 2019.

Etter 66 minutter ble han målløs byttet av banen til tilropet:

«Veton er en hore».

Men den som ler sist, ler best. Fra benken kunne Berisha se Ola Brynhildsen, på akrobatisk vis, sikre 4–3-seier og tre poeng.

– Denne er dedisert til Veton. Han fikk mye ufine meldinger, så det var deilig å gi han denne seieren og stilne Viking-supporterne, sier Ola Brynhildsen til TV 2 etter kampen.

Fakta Veton Berisha i Eliteserien 2023 7 kamper (5 fra start), 463 minutter 0 mål, 2 assists 14 avslutninger 1 på mål, 7 utenfor, 6 blokkert 4 store sjanser misbrukt Kilde: sofascore Vis mer

– Utrolig deilig å ta tre poeng. Det er det viktigste. Det var godt å komme hjem, sier 29-åringen til TV 2.

«Han scorer ikke i mål, han scorer ikke mål, Veton Berisha, han scorer ikke mål», ble også ropt da Berisha ble byttet ut.

– Han er en av de mest profesjonelle spillerne på laget, og han klarer å stenge det ute, sier Brynhildsen.

– Han er en hærfører for vårt lag, fastslår tomålsscoreren.

SMIL: Tross skjellsord og stygge tilrop var Veton Berisha (i midten) en blid mann etter seieren over sin tidligere klubb.

Emil Breivik brukte bare ett minutt og 54 sekunder på å sende Molde i ledelsen mot Viking – og det med en søknad til kåringen av årets mål.

Moldes absolutte formspiller banket til på hel volley fra drøyt 20 meter, og ballen suste opp i krysset forbi en sjanseløs Patrik Gunnarsson.

Breivik og Molde landet umiddelbart på jorden. For tre minutter senere pirket Giani Stennsness inn 1–1.

Heldigvis kan Moldes toppscorer mer enn å sette ballen i nettet. Breivik serverte en ensom Ola Brynhildsen som fra ti meter elegant og knallhardt plasserte ballen helt nede ved stolperoten, og Molde gikk inn til pause med en 2–1-ledelse.

MÅLSCORERE: Emil Breivik (t.v.) og Ola Brynhildsen (i midten).

I andre omgang gikk Viking rett i strupen på Molde – og fikk belønning for angrepet.

Først stupte Sondre Bjørshol inn 2–2, før samme mann ga Zlatko Tripic et vidåpent mål å sette ballen i. På fire minutter hadde Viking snudd kampen.

Så var det Moldes tur til å svare. Magnus Grødem fikk gleden av å avslutte et vakkert angrep og sette inn 3–3.

Vikings Bjørshol skulle markere seg nok en gang, men ikke noe å ta bølgen for. Med ti minutter igjen ble 29-åringen sendt rett i dusjen etter et spark mot hode.

Det fikk store konsekvenser. På tampen sikret Ola Brynhildsen 4–3-seier da han satte sitt fjerde mål på to kamper.

– Når Ola har begynt å score så blir det seier, sier Emil Breivik.

– Det er fantastisk å klare å snu dette. Det er klasse av hele laget, poengterer Bynhildsen, som ikke vil ta all ære for seieren.