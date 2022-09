Brann-stjernen om skaden som ødela EM: – Har prøvd ikke å grave meg ned

I fjor gikk alt på skinner for Lisa Naalsund. 2022 har gitt mer motgang enn Brann-spilleren er vant til.

Lisa Naalsund i oppvarming før søndagens oppgjør mot Vålerenga.

23 minutter siden

– Jeg har prøvd ikke å grave meg ned og heller tenke på det positive. Jeg fikk jo faktisk en litt lengre ferie på grunn av skaden, sier Lisa Naalsund.

I slutten av juni pådro hun seg en strekk i leggen i landskampen mot New Zealand – like før hun skulle spille EM for Norge i England.