Endelig snakker UEFA-sjefen om Barca-anklagene

UEFA-president Aleksander Ceferin omtaler korrupsjonsanklagene mot Barcelona som «ekstremt alvorlig». Klubben etterforskes for utbetalinger til en dommersjef.

UEFA-PRESIDENT: Aleksander Ceferin.

03.04.2023 12:15

– Det er en av de mest alvorlige sakene jeg har sett i fotballen, sier Ceferin i et intervju gitt til den slovenske avisen Ekipa, gjengitt av NTB.

Uttalelsen er den første UEFA-sjefen har kommet med om den pågående granskingen av Barcelona. I Spania er UEFA-toppens meninger blant annet blitt gjengitt i Marca.

For ti dager siden kunngjorde UEFA at de har satt i gang granskning av saken. Spansk påtalemyndighet har fra før siktet Barcelona for korrupsjon etter at storklubben skal ha betalt en dommer over 70 millioner kroner.

Ceferin sier at han ikke kan kommentere konkrete detaljer i saken, men er likevel klar på at den er «ekstremt alvorlig».