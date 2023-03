Manchester City-kilder til VG: Tar ingen sjanser med Haaland

MARBELLA (VG) Erling Braut Haaland (22) måtte overraskende forlate Norges treningsleir med skade. Avgjørelsen om å trekke ham fra troppen blir omtalt som «forholdsregler» av kilder VG har snakket med.

UTE: Erling Braut Haaland spiller ikke EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Georgia.









Kilder i Manchester City sier nemlig at Haaland-skaden ikke virker alvorlig, og at det er lite som tyder på at han blir ute lenge.

Haaland kommer til å bli undersøkt og fulgt opp i tiden som kommer. Det er for tidlig å si om han blir klar til Premier League-kampen mot Liverpool 1. april, men avgjørelsen om å trekke ham fra troppen handlet i stor grad om å ikke forverre skaden, ifølge VGs kilder.

– Vi håpet at dette bare var en kjenning som skulle gå over til lørdag, men etter å ha gjort tester og undersøkelser i går ble det klart at han ikke rekker kampene mot Spania og Georgia. Det er bedre at han da får medisinsk oppfølging i klubb, opplyste landslagslege Ola Sand til pressen tirsdag morgen.

Det er foreløpig uklart om Haaland fortsatt befinner seg i Marbella, hvor han har hus, eller om han har reist hjem til Manchester. Heller ikke VGs kilder kunne opplyse om hva nordmannen gjør de neste dagene.

– Jeg er usikker på hvor «hjem» er for ham akkurat nå, svarte landslagssjef Ståle Solbakken på VGs spørsmål under pressekonferansen tidligere på dagen.

Der omtalte han Erling Braut Haaland som «meget nedbrutt» og «preget» under samtalen på landslagssjefens rom natt til tirsdag.

– Jeg må bare forholde meg til fakta. Jeg har blitt informert av det medisinske at han ikke er aktuell for de kampene.

Solbakken påpekte at han overhodet ikke er noen ekspert, men bedyrert at han har stilt de spørsmålene han trenger for å forsikre seg om at Haaland virkelig ikke kunne spille.

– Tro meg, tror du ikke jeg har spurt om det er mulig å spille Spania-kampen? «Nei». Da er det kamp på tirsdag, er det mulig? «Nei». Du tror ikke jeg har stilt det? spurte Solbakken VGs journalist.