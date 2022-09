Formlaget KBK med ny seier: – Små steg i riktig retning

(Kristiansund - Sandefjord 3–1) Seier i bunnkampen viser at det umulige kanskje kan være mulig likevel. Likevel er det fortsatt langt frem for KBK. Sandefjord er på sin side på full fart inn i nedrykksstriden.

SCORINGSHELT: Pemi Faris feirer sin 1–0-scoring.

Optimismen er tilbake på Nordmøre. Kveldens 3–1-seier sørger for at det nå står 13 poeng bak klubben på tabellen, hvor de naturlig nok fortsatt er soleklart sist. Poengfangsten de tre siste serierundene er likevel imponerende lesning med to seire og en uavgjort.

– Det var herlig å se guttene i dag. Vi ble skarpere og skarpere utover i kampen. Man skal ikke undervurdere det fundamentet som vi har på gang nå. Vi tar små steg i riktig retning hele veien, sier KBK-trener Christian Michelsen til Discovery+.

Han fikk naturlig nok spørsmål om han tror de kan klare «det umulige» og faktisk redde plassen i høst.

– Vi er ikke så fokusert på det. Men det er artig at det snakkes om mirakel. Praten rundt oss har snudd litt og det har guttene fortjent, sier treneren.

Mot Sandefjord var det Pemi Faris, Brynjolfur Wilumsson og Liridon Kalludra som sikret seieren. Keanin Ayer reduserte for gjestene med seks minutter igjen på klokken, men bare minuttet etter fastsatte nevnte Kalludra sluttresultatet til 3–1.

– Vi har tro på at det kan gå, sier svensken.

Sandefjord er på sin side nå innblandet i nedrykkssumpen med sine 22 poeng. Avstanden ned til Jerv er åtte poeng.

– Dette er skuffende. Vi er inne i en dårlig trend. Det må jobbes ekstra med hodet nå. Dette er en del av «gamet», sier Sandefjord-kaptein Mats Haakenstad til Discovery+ etter kampen.

Lenge så det ut til at avstanden kunne være på mer overkommelige seks poeng opp til kvalikplassen, men Sarpsborg 08s snuoperasjon mot HamKam på overtid sørget for at sarpingene klarte å distansere seg litt fra nedrykkssumpen.

STANGET INN KAMPENS ANDRE: KBKs Brynjólfur Willumsson.

Selv om gjestene hadde mye av banespillet før pause, var de aldri ordentlig nære nettmaskene. Hjemmelaget var hakket giftigere foran mål. Allerede etter seks minutter var Jesper Isaksen bare et stolpetreff unna å sende KBK i ledelsen.

Da kvarteret var spilt var gjestene heldige. Mohamed Ofkir rev ned Kristiansund-stopper Max Williamsen inne i feltet. 2003-modellen gikk ned, men dommer Christian Moen lot spillet gå videre.

Åtte minutter før pausen pekte dommer imidlertid på straffemerket. Pemi Faris var tidelet raskere på en ball inne i feltet enn motstander Quint Jansen. Midtstopperens takling var derfor langt unna ballen og straffesparket var helt korrekt tildelt.

Samme mann var skråsikker fra ellevemeteren til 1–0. I minuttene etter scoringen var det gjestene som overtok, men så - helt mot spillets gang - stanget Brynjolfur Wilumsson Sander Kartums corner kontant i nettet fra kort hold på overtid av 1. omgang.

– Resultatet lyver. Dette var ingen god omgang av oss. Vi virker energiløs og daffe, men vi står i det. Men det er mye som mangler her, oppsummerte KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad overfor Discovery+ på vei inn i garderoben.

Etter hvilen hadde hjemmelaget tilsynelatende god kontroll, dog uten å sprudle. Det ble litt spenning på tampen med Ayers redusering, men bare minutter senere sikret innbytter Kalludra seieren.