Solbakken om Normanns kontroversielle valg: - Ikke sånn at det jeg mener skal være gjeldende for andre

Landslagssjef Ståle Solbakken vil ikke utelukke Mathias Normann (26) fra landslaget, til tross for at midtbanespilleren velger å returnere til Russland.

VISSTE LITE: Landslagssjef Ståle Solbakken visste ikke at Mathias Normann skulle returnere til Russland.

3. sep. 2022 13:04 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ingen tvil om at dette er kontroversielt i den tiden vi lever i nå. Så er det sånn at det heller ikke er restriksjoner rettet mot enkeltutøvere, sier Solbakken til VG.

– Så er det ikke sånn at det jeg mener skal være gjeldende for valg andre tar, legger han raskt til.

– Så det er ingen automatikk i at han ikke blir tatt ut?

- Nei, det er det ikke. Men nå er det ett minutt siden jeg fikk vite dette. Jeg har holdt kontakt med Mathias angående klubbvalget han stod i, men ikke de siste dagene.

Til sammenligning har det svenske hockeyforbundet valgt å utestenge alle spillere som velger å fortsette klubbhverdagen i russiske KHL.

Normann eies av Rostov, men skal etter alt og dømme spille for en annen russisk klubb denne sesongen. I fjor var han på utlån hos Norwich i Premier League.

I ENGLAND: Før Russlands invasjon av Ukraina, spilte Normann i Norwich.

I et intervju gjort med TV 2, fortalte Mathias Normann lørdag at han reiser tilbake til Russland for å fortsette fotballkarrieren der. Dette til tross for at landet fortsetter invasjonen av Ukraina. Han er åpen om at han frykter valget skal gå ut over mulighetene på landslaget.

– Man er selvfølgelig alltid redd for at det skal påvirke det, men jeg er fortsatt Mathias og den fotballspilleren jeg har vært de siste årene. Jeg håper jeg blir sett på som den fotballspilleren, sier Normann til kanalen.

Solbakken har tidligere uttalt at sentralt på midten er en posisjon hvor han har mye å velge i. Sist samling fikk ikke Normann et eneste minutt på banen.

I intervjuet forteller Normann at han velger å fortsette karrieren i Moskva av sportslige grunner etter at låneavtalen med Lecce gikk i vasken.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra spillerens agent, Imad El Hammichi lørdag. Fotballpresident Lise Klaveness har heller ikke besvart våre henvendelser.

Berit Lindeman i Helsingforskomitéen mener det er vanskelig å legge for mye ansvar på enkeltutøvere. Samtidig vil hun ikke spekulere i hva NFF burde gjøre når det kommer til Normanns landslagsplass.

– Jeg synes dette er vanskelig. Det er ikke enkelt å holde det store moralske på enkeltpersoner. Hva enkeltspillere gjør, får være opp til den enkelte. Jeg får håpe at dette er godt gjennomtenkt, sier Lindeman til VG.