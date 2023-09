Rystet av kontroversiell overgang: – Kommer aldri til å bli det samme

LILLESTRØM (VG) Nylig signerte Leicesters forsvarsspiller Ashleigh Plumptre (25) for al-Ittihad i Saudi-Arabia. Norske landslagsspillere reagerer.

STUSSER KRAFTIG: Landslagsspiller Maren Mjelde. Her fra første landslagstrening med den midlertidige landslagssjefen Leif Gunnar Smerud i sentrum.





Publisert: 20.09.2023 13:57

– Jeg ble overrasket, for jeg visste ikke at det var noe satsing på kvinnesiden der, sier Norges landslagskaptein Maren Mjelde til VG.

Plumptre føyer seg i rekken av flere kvinnelige fotballspillere som går til Saudi-Arabia i forkant av årets sesong. Hun er nigeriansk landslagsspiller, men har spilt for England på aldersbestemt nivå.

Tidligere i sommer har blant annet Venezuelas Oriana Altuve, nigerianske Rita Chikwelu og svenske Nor Mustafa signert for klubber i den saudiarabiske toppligaen.

TIL SAUDI-ARABIA: Ashleigh Plumptre. Her fra åttedelsfinalen mot Australia i årets fotball-VM.

Mjelde forstår ikke hvordan kvinnelige fotballspillere kan bestemme seg for å spille i Saudi-Arabia.

– I Saudi-Arabia er ikke kvinners rettigheter og menneskeretter noe som står høyest på listen. Det er kontroversielt, så absolutt. Og om det skulle skje i fremtiden at det blir det samme på kvinnesiden, det har jeg vanskelig for å tro. Jeg tror nok at jeg aldri flytter til Saudi-Arabia, sier hun.

– Kan du utdype?

– Først og fremst tenker jeg på det fotballmessige. De ligger så langt bak. Jeg spiller fotball for å bli bedre og tilbudene er så mye bedre her i Europa. Når jeg spiller fotball tenker jeg mest på å utvikle meg som fotballspiller, og det er det som står øverst på listen min. Jeg skjønner ikke hvorfor man drar over der. Av forskjellige grunner, sier hun.

REAGERER: Maren Mjelde. Her fra første landslagstrening mandag. Mjelde sto over deler av treningen på grunn av at hun spilte full kamp mot Chelsea for få dager siden.

Hun får støtte av Lisa Naalsund, som nylig er tilbake på landslaget etter en lengre skadeperiode.

– Jeg personlig støtter ikke opp om det, og jeg kommer ikke til å følge med på det, sier Naalsund.

– Så det hadde aldri vært aktuelt for deg å dra dit?

– Jeg hadde takket nei, sier Naalsund.

KLAR I TALEN: Manchester United-spiller Lisa Naalsund, som er tilbake i landslagstroppen.

Svolvær-kvinnen Cesilie Andreassen har vokst opp med Mathias Normann, som spiller i Saudi-Arabia. Hun er kort i svarene om hans karrierevalg.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har vokst opp med ham og han er en veldig hyggelig fyr. Vi begge drev med fotball og det er klart at vi har valgt litt forskjellige veier. Jeg unner ham alt godt utenfor banen, så må han bare stå på. Det er hans valg og hans fotballkarriere, sier Andreassen.

Hun mener at det på et vis er bra at kvinner får muligheten til å spille fotball i Saudi-Arabia, men med et forbehold:

– Jeg håper at alle forhold blir godt tilrettelagt til kvinner, både på og utenfor banen, sier hun.

Fredag spiller Norge om OL-billett i den nyopprettede Nations League-kvalifiseringen. Landslaget møter Østerrike klokken 19.00. Den kan du følge i VG Live.

TILBAKE: Cesilie Andreassen fikk debuten på landslaget i påsken i år, men ble deretter kneskadd. Nå er hun tilbake.

Selv mener Plumptre at hun er takknemlig for å få muligheten.

– Jeg er spent på å starte denne reisen sammen med noen fantastiske mennesker. Reisen med å gå inn i mer enn meg selv fortsetter. Det er mer enn fotball, skrev hun på sin X-profil (tidligere Twitter).

Den nigerianske landslagsspilleren imponerte med å ta Nigeria til kvartfinalen mot England i New Zealand, men røk ut etter ekstraomganger.

Manager for al-Ittihad er tidligere Championship-trener og USA-landslagsspiller, Kelly Lindsey, og assistenttreneren er Myles Smith, som har jobbet i West Ham og som speider i Manchester United.

Den saudiarabiske Premier League for kvinner startet i 2021, da den erstattet den tidligere nasjonale ligaen.

Vinneren av ligaen vil motta rundt 5,7 millioner norske kroner, ifølge The Guardian.