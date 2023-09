Preget Glimt-talent etter Knutsens «tøffe valg»: – Bittert

ZÜRICH (VG) (Lugano-Bodø/Glimt 0–0) Byttet inn til andre omgang. Tatt ut fem minutter før slutt. Det ga en svært skuffet Daniel Bassi (18) etter kampen mot Lugano.

SKUFFET: Daniel Bassi ble byttet ut etter å ha kommet inn som innbytter mot Lugano. Her fra en tidligere anledning. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 10:15

– Vi følte ikke vi fikk han inn i kampen. Vi traff ikke på presset og han ble løpende veldig mye mellom. Vi begynte å miste kontroll på kampen. Da tok jeg et litt tøft valg for å endre litt på presset vårt, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Han startet med Adam Sørensen, opprinnelig back, på høyrekanten i 0–0-kampen mot Lugano.

Dansken ble tatt av til pause.

Inn kom Daniel Bassi. Han ble tatt ut til fordel for Fredrik Sjøvold fem minutter før ordinær tid.

– Det er selvfølgelig bittert. Det sier seg selv. Jeg ble litt skuffet, men det er vel en del av gamet, sier Bassi til VG.

18-åringen brukte lang tid i garderoben og var preget da han snakket med pressen.

– Jeg har hatt mange oppturer i seniorfotballen. Nå begynner jeg i hvert fall å nærme meg min første nedtur, kan man si.

– Føles det som en nedtur akkurat nå?

– Ja ja, uten tvil. Det kan man kanskje se på hele meg, sier en tydelig trist og skuffet kantspiller.

Bassi ble en omdiskutert mann i sommer da han valgte å bytte ut Tromsø med Bodø/Glimt. TIL-fansen sa tydelig fra om sin mening om overgangen, som sendte Lasse Nordås motsatt vei.

Kjetil Knutsen sier byttet fem minutter før ordinær tid handlet kun om det taktiske.

– Det var ene og alene fordi vi sto i en kamp som var viktig for oss. Da må vi gjøre de riktige grepene. Så får vi bruke tid på ham i ettertid av dette, så han forstår at dette er ikke noe annet enn at det ikke ble kampen for hverken han eller Adam i dag. Dessverre, sier Knutsen.

– Hva er vurdering rundt hvordan dette påvirker en 18-åring?

– Det er noe som selvfølgelig surrer i hodet, men jeg føler at min jobb er å være ærlig og stå til ansvar for det som alltid er det beste for laget. Det er nummer én. Så skal vi ta vare på ham. Han er en robust gutt og står bra i det. Han fikk ganske mange minutter. Det var andre som ikke fikk minutter i det hele tatt. Så det er viktig at vi har riktig perspektiv på dette også, sier Glimt-treneren.

Han valgte også å ta ut Faris Moumbagna. Spissen fra Kamerun kom inn for en skadet Runar Espejord etter 25 minutter av kampen.

– Det er en resultatbransje. Da får det være brutalt, sier Viaplay-ekspert Pål André Helland om byttet av Bassi.