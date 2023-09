RBK ydmyket av Lillestrøm: – Vi er ekstremt svake

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Rosenborg 3–0) Rødt kort og tre baklengs. Katastrofekveld for Rosenborg – drømmeaften for Thomas Lehne Olsen og LSK.

– Vi er ekstremt svake i duellspillet både når vi har og ikke har ballen. Da blir kampen veldig på LSKs premisser, sier Rosenborg-trener Svein Maalen til VG.

Ole Selnæs istemmer med RBK-treneren, og peker på at hjemmelaget var overlegne på dødball. Lillestrøm-trener Eirik Bakke kalte det for «gutter mot menn».

– Ja, fullstendig enig i det på corner og dødball. Det er kun på dødball de skaper noe, da fremstår vi som et juniorlag, sier Selnæs til VG.

– Alle må ta et større ansvar for å få den ballen til helvete bort og ikke tro at sidemannen skal rydde opp, fortsetter den nylig hjemvendte midtbanespilleren.

Det var minuttene som skulle definere kvelden. Situasjonene som til slutt ga 2–0 og som satte tonen for resten av kampen.

Situasjon 1: Jayden Nelson kom altfor sent inn i en takling på Thomas Lehne Olsen. Kanarifansen ti meter unna situasjonen var mer enn tydelige på at de ønsket å se det røde kortet. Dommer Hobber Nilsen nøyde seg med gult. Nelson fikk senere sitt andre gule.

– Det ble en vanskelig kveld. Det eneste positive vi kan ta med oss fra denne kampen er supporterne som dro hele veien hit. Vi må legge det bak oss og jobbe videre, sier Nelson til VG.

Situasjon 2: På frisparket i etterkant får Lillestrøm straffe. Keeper Hansen skulle bokse ballen, traff både ballen og hodet til Espen Garnås. Straffen sikkert satt i mål av Lehne Olsen – som hinket seg bort til fansen for å feire.

– Den ble perfekt. Det var en god kamp fra oss og det var deilig å ta tre poeng her, sier Lehne Olsen til VG.

I forkant av kampen var det bluss og et tog av RBK-supportere mot arenaen som tok oppmerksomheten.

De skulle sette farge på et tradisjonsrikt oppgjør på Åråsen, hvor RBK ikke hadde vunnet i serien siden 2017.

De skulle få det tøft denne kvelden også. Svært tøft.

Det aller meste handlet om LSK i et intenst oppgjør med stort trykk på tribunen.

Koket på tribunen overførte seg til banen. Både Isak Thorvaldsson og Ole Selnæs var svært uenige med dommer Ola Hobber Nilsen om sine gule kort. Det samme var Thomas Lehne Olsen, som måtte holdes unna dommer på vei ut til pause.

Før det hadde LSK rukket å ta ledelsen. En corner ble stusset ut av feltet. I returrommet lå Kristoffer Tønnessen som satte inn 1–0 via stolpen med sin høyrefot (!).

Koket fortsatte i den andre omgangen. Lillestrøm fortsatte å styre. Etter Lehne Olsens 2–0-scoring skulle alt rakne for de trønderske gjestene.

Brennhete Lehne Olsen fikk ballen ned i beina etter en corner. Et kjapt touch før han sender av gårde et skudd. Hansen aldri i nærheten. 3–0.

Jayden Nelson var nære på tidligere i kampen. 65 minutter inn kom det røde kortet. Altfor sent inn i keeper Mads Hedenstad Christiansen fikk han sitt andre gule.

– Dette er i ferd med å utvikle seg til en katastrofekveld for Rosenborg, kommenterte Haakon Thon hos TV 2.

Før denne kampen var 4–1 Lillestrøms største seier over Rosenborg noensinne (1988 og 2007). Kunne det bli ny rekord?

Det stoppet på tre. Uten at det virket å påvirke humøret til hjemmefansen. Der vil det synges LSK-sanger utover kvelden. RBK-fansen må reise slukkøret hjem.

PS. Daniel Johan Skaarud fra Bjørkelangen ble byttet inn på overtid for Lillestrøm. Han er med det klubbens yngste spiller gjennom tidene (16 år og 14 dager gammel) og har akkurat returnert etter et skadeavbrekk.