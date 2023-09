Strandberg med rasismebeskjed: – Forventer at klubben tar alle grep for å finne ut av hvem det er

VALLE (VG) Stefan Strandberg (33) kommer med en klar og tydelig beskjed til egen klubb etter at Jacob Dicko Eng (19) fortalte om rasistiske meldinger fra egne supportere

TYDELIG BESKJED: Stefan Strandberg har klare krav til egen klubb etter at Jacob Dicko Eng fortalte om rasistiske meldinger fra egne fans. Vis mer





Publisert: 18.09.2023 07:26

I utmarsjen i kampen mot Aalesund, som Vålerenga vant 3–1, entret VIF banen i andre drakter med kampanjen «Vålerenga mot rasisme» på fremsiden. I tillegg holdt Klanen opp egne bannere til støtte for Jacob Dicko Eng.

– Jeg skulle ønske vi kunne spilt med de draktene. Det er sånn jeg husker Vålerenga fra gammelt av. En foregangsfigur på den fronten, sier kaptein Stefan Strandberg til VG.

Bakgrunnen er en podkastepisode i klubbens egen podkast «Enga på pod». Der fortalte unggutten om meldinger fra egne fans etter at han mistet ballen mot erkerival Lillestrøm på overtid. Det endte med scoring og tap for Vålerenga.

– Rasistiske meldinger, som «kom deg ut». Det var masse sånn. Jeg sa ifra til Fagermo og slettet Instagram i to-tre måneder, sier talentet i podkasten.

– Det er jævlig skuffende og helt forbanna utrolig at vi ikke har kommet lenger i 2023, sier Strandberg.

Dicko Eng kom innpå og spilte overtidsminuttene mot Aalesund. Han ville ikke stille til intervju etter kampen.

MOT RASISME: Vålerenga gikk ut i egne drakter mot Aalesund for å vise støtte til Jacob Dicko Eng. Vis mer

Foreløpig er det ikke sporet opp hvem som har sendt meldingene, skriver TV 2.

Kaptein Strandberg maner klubben til å ta alle grep som trengs for å finne de skyldige.

– Det er en kamp som må tas, og jeg forventer at klubben tar alle grepene som må til for å finne ut hvem de er og utestenge de for alltid. Det er ting jeg eller klubben aldri kommer til å tolerere, sier Strandberg.

– Det er grusomt at man klarer å lire av seg ting mot unge gutter som bare vil holde på med idretten sin. At det skal bli en belastning å være talentfull synes jeg er trist, sier hovedtrener Geir Bakke til VG.

STØTTE: Klanen viste og sin støtte til kantspilleren før kampen. Vis mer

Både Bakke og Strandberg forteller at det har vært en tøff tid for den talentfulle kantspilleren.

– Det har svingt litt, selvfølgelig. Han har bare lyst til å være i fred nå, så nå håper jeg media bare lar han være i fred. Så får han jobbe videre med det han synes er morsomst her i verden og det er å spille fotball, sier Bakke.

– Jacob har hatt det tøft, men han vet at alle vi har ryggen hans og vi kommer til å stå i hjørnet hans hele denne kampen for å få vekk disse svinene, sier Strandberg