Horneland og Huseklepp forlenger med Brann

Hovedtrener Eirik Horneland og assistenttrener Erik Huseklepp har signert nye kontrakter med Brann.

FORLENGER: Både Horneland og Huseklepp bekrefter at de forlenger med Brann.

19.01.2023 10:43 Oppdatert 19.01.2023 11:14

Torsdag formiddag bekrefter klubben at trenerduoen har signert ny kontrakt som gjelder ut sesongen 2025.

Horneland tok over som hovedtrener sommeren 2021, der Bergens-klubben endte med å rykke ned til OBOS ligaen. Siden har Horneland og co klart å snu skuta, og er klare for eliteseriespill i 2023.

– Jeg er stolt og beæret over å ha fått muligheten til å forlenge engasjementet mitt i Brann. Klubben, byen og ikke minst den ekte og genuine lidenskapen fra supporterne og følgerne, har på kort tid tatt stor plass i meg, sier Horneland i en uttalelse til klubben.

– Vi gleder oss vilt til å løpe ut å representere Brann i Eliteserien igjen. Vi skal fortsette å være uredde, pågående og prøve og skape noen herlige fotball opplevelser også på neste nivå, sier Horneland.

Brann nøyde seg ikke bare med en forlengelse. Tidligere Brann spiller- og nåværende assistenttrener Erik Huseklepp, har også forlenget med Brann. Huseklepp ble tildelt rollen som assistenttrener i 2022, på en kontrakt som strekte seg ut året.

– Jeg er utrolig takknemlig for at klubben vil ha meg med videre. Jeg har trivdes kjempegodt i denne rollen så langt, og håper på å fortsette den gode trenden vi hadde i OBOS, sier Huseklepp i et intervju med brann.no