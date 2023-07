Romano: Henderson enig med saudiarabisk klubb

Steven Gerrard (43) ønsker å hente Jordan Henderson (33) til saudiarabiske Al-Ettifaq. Nå skal kapteinen ha fått tillatelse til å forlate Liverpool av manager Jürgen Klopp.

TIL SAUDI-ARABIA?: Jordan Henderson kan være den neste Premier League-stjernen som drar til kongedømmet. Vis mer

Klokken 14:50 torsdag melder Fabrizio Romano at Henderson og Al-Ettifaq er enige om de personlige betingelsene og at Liverpool-manager Jürgen Klopp har gitt kapteinen tillatelse til å dra.

Ifølge overgangsguruen skal klubbene nå bli enige om en overgangssum.

Lønnstilbudet skal angivelig være på 9,2 millioner kroner i uken, noe som skal være fire ganger mer enn det 33-åringen tjener i Liverpool.

– Det vil være overgangen som endrer alt. En overgang som vil sende sjokkbølger gjennom alle Premier League-klubber og gir dem beskjed om at ingen er uoppnåelige, skriver Dominic King i Daily Mail.

3. juli ble Steven Gerrard presentert som hovedtrener for Al-Ettifaq. Nå går det mot en gjenforening for det tidligere lagkameratene.

Tidligere torsdag meldte The Athletic at også Liverpool-kollega Fabinho er ønsket i Saudi Pro League - og at Al Ittihad skal være nær et bud på brasilianeren.

– De som har sett på Saudi Pro League som et eldrehjem må tro om igjen dersom Al–Ettifaq klarer å lokke til seg en spiller som Henderson, skriver King og begrunner det slik:

– Han er kaptein for Liverpool og fortsatt en viktig del av laget. Det kan potensielt være en overgang som, skulle den skje, endre hele landskapet.