PSG-presidenten om Mbappé: – Sjokkert og skuffet

Paris Saint-Germain har fått sin syvende trener siden Qatar-oppkjøpet i 2011 i Luis Enrique (53). Men under annonseringen av spanjolen var det Kylian Mbappé som fikk mest oppmerksomhet.

Luis Enrique sammen med PSGs styreformann Nasser al-Khelaifi.





Spanjolen ble presentert som ny sjef på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Denne klubben jakter alle trofeer. Jeg er sikker på at vi skal oppnå det. Jeg er veldig selvsikker på at vi skal oppnå målene våre, sier Enrique.

Det kan han måtte forsøke UTEN Kylian Mbappé.

Lagets største stjerne gjorde det nylig klart at han ikke forlenger kontrakten, som går ut neste sommer, og det har blitt spekulert i om PSG ønsker å selge superstjernen denne sommeren.

24-åringen selv har sagt at han ønsker å spille for PSG kommende sesong.

Klubbpresident Nasser al-Khelaifi fikk flere spørsmål om Mbappés fremtid:

– Mitt standpunkt er klart: Dersom Kylian ønsker å bli, vil vi at han skal bli. Men da MÅ han signere en ny kontrakt. Vi kan ikke la en av verdens beste spillere forlate klubben gratis neste sommer, forteller al-Khelaifi.

– Han har selv sagt at han aldri vil forlate klubben gratis. Dersom han har endret mening, så er ikke det vår feil, oppsummerer presidenten før han forlater pressekonferansen.

I etterkant fortalte al-Khelaifi at han reagerte sterkt på at Mbappé ikke ønsket å forlenge kontrakten.

– Jeg ble fullstendig sjokkert og skuffet da jeg hørte det. Han er en fantastisk gutt og en gentleman, så at han vil forlate klubben uten at vi får en sum for ham ... det føles ikke som noe han ville gjort, sier al-Khelaifi til Le Parisien.

Det har lenge vært spekulert i at 24-åringen vil signere for Real Madrid neste sommer.

FERDIG: Christophe Galtier og PSG er enige om å avslutte arbeidsforholdet.

Tidligere onsdag ble det klart Christophe Galtier er ferdig som PSG-manager.

Den 56 år gamle franskmannen ble forrige uke pågrepet for diskriminerende kommentarer, men ryktene om en avgang hadde svirret i lang tid før det.

Enrique ble ansatt som spansk landslagssjef i 2018 – uten at det ga voldsom suksess – før han ga seg etter VM i 2022.

Som Barcelona-trener mellom 2014 og 2017 hentet Enrique ni trofeer for katalanerne. Blant de en Champions League-tittel i 2015.

Den kommende ansettelsen av Enrique vil gjøre han til det franske hovedstadslagets syvende manager på tolv år – og det tredje managerbyttet de siste tre sesongene.

Fakta Managere i PSG siden 2011 Carlo Ancelotti (2011–2013) Laurent Blanc (2013–2016) Unai Emery (2016–2018) Thomas Tuchel (2018–2020) Mauricio Pochettino (2021–2022) Christophe Galtier (2022 – 2023) Vis mer

Helt siden PSG ble kjøpt av Qatar Sports Investment i 2011 har forventningene til Paris-klubben vært skyhøye, og målet var å boltre opp et lag som skulle vinne Champions League.

Klubben har hentet verdensstjerner både på banen og på benken for å oppnå nettopp det, men tolv år senere er klubbens siste europeiske trofé fremdeles cupvinnercupen fra 1996. cupvinnercupen fra 1996.UEFA Cup Winners var en europeisk turnering mellom vinnerne av nasjonale cupturneringer. Cupvinnercupen ble opphevet i 1999.

Listen over sparkede PSG-managere er stjernespekket og flere av dem har oppnådd europeisk suksess – enten tidligere eller i ettertid.

Ingen har klart det i PSG.

Ancelotti har ledet lag til Champions League-triumf fire ganger. To ganger med Milan (2003 og 2007) og to ganger med Real Madrid (2014 og 2022).

Emery vant Europa League tre år på rad med Sevilla i 2014, 2015 og 2016. Sesongen 2020/21 tok han Villarreal til samme tittel.

Tuchel tapte Champions League-finalen med PSG mot Bayern München i 2020. Året etter vant han klubbfotballens gjeveste turnering med Chelsea.

Hverken Blanc, Pochettino eller Galtier står med en europeisk tittel som manager.

Det er ryddet plass i troféskapet på Parc des Princes, men det nærmeste PSG har vært å fylle plassen er annenplassen i Champions League sesongen 2019/20. annenplassen i Champions League sesongen 2019/20.PSG tapte 0-1 i finalen mot Bayern München.

Denne sommeren forlot Lionel Messi klubben, til fordel for Inter Miami, og PSG står i fare for å også miste både Neymar og Kylian Mbappé. Det kan bety en ny omstrukturering av klubben.

PSG har siden 2011 totaldominert i Frankrike og vunnet Ligue 1 Ligue 1Serien i Frankrike. hele ni ganger. Tross enorm suksess i hjemlig liga er PSG stadig på jakt etter manageren som kan sørge for at klubben lykkes i Champions League.