Andreas Skovgaard går fra Brann til Stabæk

Stabæk henter ny midtstopper.

11.02.2023 10:40

Andreas Skovgaard, 25 år fra Danmark, har signert en kontrakt med Stabæk for to år. Han har spilt rundt 25 kamper for Brann og scoret ett mål.

– Vi er glad for Skovgaards tid i Brann, og han var viktig for oss i mange kamper i fjor. Vi har utrolig tøff kamp om stopperplassen i Brann, og Andreas fikk en mulighet til å fra videre og det takket vi ja til, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.