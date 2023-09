Saudi-Arabia kjøpte fotballspillere for 9.300.000.000 kroner

Saudi-Arabia har handlet for rekordmye i sommer. Kasper Schmeichel (36) fikk også tilbud fra Saudi-Arabia - men sa nei. Dansken sier at han ikke spiller fotball for pengenes skyld.

Kasper Schmeichel (t.h.) sammen med Tottenham-spilleren Pierre-Emile Højbjerg under Danmarks samling denne uken. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 14:48

Tall fra Fifa viser at Saudi-Arabia kjøpte spillere for over ni milliarder kroner i sommer, hvis vi regner dagens kurs.

Bare engelske klubber kjøpte for mer; 21,1 milliarder kroner.

Totalt sett er det handlet for 78,5 milliarder kroner i sommer. Det er ny rekord.

Kasper Schmeichel avslører for dansk TV 2 at også han kunne ha havnet i Saudi-Arabia, som så mange andre toppspillere.

Selv endte han med å bytte fra Nice til Anderlecht.

– De tilbød en lønn. Lønnen var fin, men som jeg sier, det er ikke derfor jeg spiller fotball, jeg spiller fotball for kvelder som denne, sier Schmeichel - med henvisning til landskampen.

– Spesielt når man blir litt eldre, setter man pris på slike kvelder. Man skal aldri ta en kamp for gitt. Det var en stor del av min vurdering. Alle vet hva landslaget betyr for meg.

SAUDI-SPILLER: Neymar. Vis mer

Han forteller at svaret kjapt var nei til tilbudet fra Saudi-Arabia.

En annen skandinavisk spiller som derimot sa ja, var svensken Robin Quaison (29), som spiller sammen med Jordan Henderson og Georginio Wijnaldum og har Steven Gerrard som trener i Al-Ettifaq. Han kom dit allerede for to år siden og er intervjuet av SVT i forbindelse med landslagssamlingen.

– Jeg trodde ikke ligaen skulle se ut slik da jeg skrev under. Det har utviklet seg mye. Det kommer inn mange verdensstjerner med stor kvalitet, sier han.

SAUDI-LIGA: Robin Quaison. Vis mer

Quaison ser ingen fare med at et land kommer inn med høye lønninger og henter spiller.

– Det er det samme som de store ligaene har gjort i mange år.

På SVTs spørsmål om presset på han med å flytte tli et kontroversielt land minsker med at det kommer stadig flere utlendinger, svarer han:

– Jeg føler det samme som den gang. Jeg visste hva jeg gjorde og det veldig bevisst.

Neymar, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Georginio Wijnaldum, Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante og Fabinho er blant de mange spillerne som har gått til klubber i Saudi-Arabia.