Denne mannen serverer Haaland «hemmelig» pasta: – Han er fantastisk

MANCHESTER (VG) Hit kommer Erling Braut Haaland (22) for føde én gang i uken. Italieneren Beppe Fransesco Piccoli har fått et sjeldent nært forhold til Manchester Citys storscorer.

KOMMER HIT: Beppe Piccoli har hatt gleden av å ha Erling Braut Haaland som stamkunde i Manchester denne sesongen.





08.05.2023 10:27

– Det har vært slik siden starten av sesongen. Han var på jakt etter noe autentisk italiensk, og fikk en anbefaling av noen andre Manchester City-spillere, forteller Piccoli, opprinnelig fra Roma, VG under vårt besøk.

I TV-serien «VG tester Haaland-livet» får du nå et lite innblikk i jærbuens liv i Manchester i England. Og et besøk til restauranten Vero Moderno var uungåelig. Hit kommer nemlig Haaland cirka én gang i uken:

– Hva spiser han?

– Han bestiller en autentisk, kortreist pastarett. Den er veldig, veldig god. Men ingrediensene er mellom meg og ham.

– Den er ikke på menyen?

– Nei, den har en liten twist fra hva vi har på menyen, tilpasset hans smak, gliser Beppe Piccoli.

– Kallenavnet er «Erling-pastaen».

Denne høsten fikk pappa Alfie Haalands lasagne enormt med oppmerksomhet i inn- og utland etter at Erling Braut Haaland angivelig spiste den dagen før han scoret hat trick hat trickTre scoringer i samme fotballkamp. i Premier League.

Piccoli vil også ha et ord med i laget.

– Jeg serverte ham pasta og sa han kom til å score hat trick i den neste kampen, og det gjorde ham. Så fikk han den igjen og gjorde tre nye hat tricks. Derfor er retten mellom meg og ham, vi må holde momentumet gående.

Da Haaland skulle på et av sine mange besøk i restauranten filmet noen menn ham fra en bil og ba ham bytte klubb til Manchester United. Den videoen skapte oppstandelse i sosiale medier:

Dette konstante «trøkket» under nordmannens forsøk på å leve et vanlig liv forsøker restaurant-innehaveren å lette på.

– Vi prøver å sørge for å gi ham mest mulig privatliv her hos oss. Vi tar ikke bilder med ham. Vi prøver å gi de mer celebre gjestene våre noe tid borte fra rampelyset. Når de kommer og går prøver alltid folk å oppsøke ham, og det gjør vi vårt for å forhindre.

Tilbake har han hele tiden blitt møtt med en veldig blid kunde.

– Erling er en fantastisk fyr. Så ydmyk, så grei. Han kommer med familien og de er alltid like vennlige mot gjengen på kjøkkenet, servitørene, alle. Den ideelle gjest vil jeg beskrive ham som, sier Piccoli.