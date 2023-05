Sambafotball senket Brann: − «Sarpelona»

(Sarpsborg 08 - Brann 2–1) Sarpsborg 08 bydde på glimrende angrepsfotball før pause. Da holdt ikke Bård Finnes (28) drømmescoring til poeng for Brann.

SENKET BRANN: Mikkel Majgaard har akkurat sendt Sarpsborg 08 i ledelsen i første omgang.

13.05.2023 18:55

− «Sarpelona» er det noen som kaller oss innimellom, smilte Sarpsborg 08s Mikkel Majgaard til TV 2 i pausen og siktet til angrepsspillet som førte til 2–0 i første omgang.

For dansken kombinerte lekkert på små flater med både Victor Torp, Ramon-Pascal Lundqvist og Jeppe Andersen etter 35 minutters spill. Torp vippet til slutt gjennom til Ludqvist som fant Andersen på åpent mål.

Dermed økte hjemmelaget ledelsen, men Sarpsborg-publikumet måtte vente lenge på å få målet godkjent. Dommerteamet brukte hele tre minutter med VAR på å finne ut at det ikke var noen offside i Branns 16-meter.

VENTET LENGE: Sarpsborg 08s Jeppe Andersen (i midten) måtte vente i tre minutter før 2–0-scoringen ble godkjent.

I forkant av drømmescoringen hadde Majgaard sendt vertene i ledelsen med et lekkert hodestøt.

Brann-midtstopper Ruben Kristiansen skrøt av motstanderen og var misfornøyd med det bergenserne leverte før hvilen.

− Det blir rotete og vi blir springende litt etter i dag, sa Kristiansen til TV 2 ved pause.

TAPTE DUELLEN: Ruben Kristiansen måtte innse at hodeduellen mot Mikkel Majgaard ble tapt og at Sarpsborg 08 gikk i føringen i første omgang.

Vertene fortsatte med offensiv innstilling også etter hvilen og kunne fort ha lagt på til 3–0. Midtstopper Bjørn Inge Utvik var plutselig høyt i banen og serverte Lundqvist på elleve meter, men svenskens avslutning gikk i tverrliggeren og over mål.

I stedet tente Branns toppscorer Bård Finne håpet for bortelaget med en perlescoring fra distanse. Først ble forsøket med venstrefoten blokkert, men med «riktig» fot fikk spissen drømmetreff i vinkelen og reduserte med et kvarters tid igjen å spille.

INGEN TID Å MISTE: Bård Finne hadde ikke tid til å feire drømmescoringen som tente håpet for Brann.

Finnes femte nettkjenning for sesongen ble kun et trøstemål for Brann som gikk på sitt andre tap i år. Til tross for nederlaget ligger bergenserne stadig på tredjeplass i Eliteserien - ett poeng bak Lillestrøm og åtte poeng bak Bodø/Glimt på topp.