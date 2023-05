Kultklubben i Manchester ble stiftet i protest: – Det er dette fotball handler om

MANCHESTER (VG) Av asken fra lojale Manchester United-supporteres tapte kjærlighet for klubben, oppsto FC United of Manchester – kultklubben på nivå syv i engelsk fotball.

LOJALE FANS: Velkjente farger fra Manchester United dominerer ståtribunen på Broadhurst Park. FC United of Manchester er imidlertid noe helt, helt annet.

07.05.2023 08:16

– Det er dette fotball handler om, sier FC United-supporter Mark Pennington, som ble frelst etter at sønnen tok ham med på Broadhurst Park Broadhurst ParkFinansiert av supportere, donasjoner og et offentlig støtteprogram. Kapasitet på drøye 4.000. Har satt klubben i en viss gjeld, som nå er på rundt tre millioner norske kroner. i utkanten av Manchester sentrum for snart ti år siden.

Fasilitetene overgår nok de fleste klubber utenfor ligasystemet, der FC United of Manchester oppholder seg på syvende nivå av engelsk fotball.

Trolig gjør klubbens historie det samme.

DU FÅR VENNER, IKKE MILLIONER: Banneret på den ene langsiden på Broadhurst Park signaliserer av FC United ikke er stedet å dra hvis du spiller for pengene. Ifølge Tim Browning tjener den best betalte spilleren rundt 12.000 kroner i måneden om han er med på alt av kamper.

I 2005 ble byens historisk største klubb Manchester United solgt til den amerikanske Glazer-familien. Lojale supportere ble forbannet. Tim Browning var blant dem.

Han var involvert i protestene før klubben ble solgt, stormet utsalgsstedene til Vodafone og Nike, merkevarer som sponset Manchester United.

– Det var så mange som var så sinte. Fotballen var på vei vekk fra folket. Det ble innhold, ikke sport, det ble et produkt, sier Browning – som ble lei «pisset» fra Manchester United, klubben han hadde støttet i mer enn 20 år.

FOUNDING FATHER: Tim Browning er en av tolv grunnleggere av FC United of Manchester. Nå tar han hovedsakelig ansvar for kommunikasjonsdelen av klubben. På Twitter har de 80.000 følgere.

Han så skriften på veggen alt noen år i forveien, da en markedsansatt i klubben angivelig skal ha sagt at Manchester Uniteds største konkurrent var fornøyelsesparkene.

Det var Glazer-oppkjøpet som ble den siste dråpen, men misnøyen med Manchester Uniteds retning var stor allerede i årene før.

«Et par tusen» Manchester United-supportere skrapte sammen penger de ellers ville brukt på sesongkort, og Browning var én av tolv som formelt grunnla FC United i 2005 – samme år som «moderklubben» Manchester United ble solgt til Glazer-familien.

Draktfargene er de samme, de fleste støtter både Manchester United og FC United, men det er på Broadhurst Park de samles for å få kampdagsopplevelsen. Som det står på det ene banneret på langsiden: «Fortsatt supportere, men ikke økonomiske bidragsytere».

FULL FEST: På den ene kortsiden på Broadhurst Park.

Det finnes ingen hovedsponsor på klubbdrakten, det er nedfelt i klubbens «grunnlov» og koster ifølge Browning opp mot én millioner kroner årlig i tapte inntekter.

For det er på mange måter en protestklubb mot alt det den moderne fotballen er blitt. I dag er det rundt 3.000 medlemmer i klubben, alle har stemmerett i klubbdemokratiet.

– Bare se rundt deg, sier manager Neil Reynolds.

– Dette ble skapt fordi noen supportere tok et valg og gikk sin egen vei. Jeg ubeskrivelig stolt av denne klubben, og kjenner på en enorm takknemlighet, sier han.

Klubbens sportslige ambisjoner er definitivt til stede, men la oss være ærlige: Det er ikke kvaliteten på fotballen som gjør at man oppsøker kamp på nivå syv i engelsk fotball. Det er kvaliteten på kampdagen.

Da VG besøker klubben, er Stafford Rangers på besøk og gjestene vinner til slutt 1–0. Det til tross for at FC United hadde én av supporterne i kamptroppen, titulert som «That bald fella That bald felladen skallede fyren» i kampprogrammet.

EGEN BAR: Klubben har egen bar, og det er bare å ta med seg øl ut på tribunen.

FC United har eksistert like lenge som Glazer-familien har eid Manchester United, men nå har den amerikanske familien lagt klubben ut for salg.

Den britiske milliardæren Jim Ratcliffe og Sheikh Jassim – som representerer Qatars kongefamilie – er antatt å være i førersetet når klubben nå går inn i en tredje budrunde.

Og om sistnevnte skulle vinne?

– Da kan du si at klubben bytter én forferdelig eier mot én som kanskje er enda verre, sier Browning.

OLD SCHOOL: Klubbemblemet spiller

Selv om FC United har oppnådd en form for kultstatus, var ikke alle like imponert. Sir Alex Ferguson, Manchester Uniteds legendariske manager, var blant dem.

– Det er litt trist, men jeg lurer på hvor ekte Manchester United-supportere de er. Det virker på meg som at de promoterer seg selv mer enn å støtte klubbens avgjørelse, skrev han i Manchester Uniteds offisielle memoarer i 2006.

Sir Alex var på lag med Glazerne, mener Browning, og mener kritikken var urimelig. Browning anklager skotten for å være «binær binæri denne betydningen: en person som ser ting svart-hvitt og ikke med nyanser. og briljant», og at han i dette tilfellet tolket FC United-supporterne som motstandere av ham og Manchester United.

– Han var en fagforeningsmann og støttet alltid arbeideres rettigheter, men i dette tilfellet støttet han kapitalen. Glazer-familien gjorde ham veldig rik, hevder Browning som svar på den nå 17 år gamle kritikken.

Kanskje er det nettopp derfor hilsenen fra en av tidenes Manchester United-spiller Eric Cantona betyr litt ekstra, der den henger over resepsjonen ved inngangen på Broadhurst Park, som de fikk da arenaen ble innviet i 2016.

«Til det nye «Drømmenes Teater» «Drømmenes Teater»kallenavnet til Manchester Uniteds stadion Old Trafford., Broadhurst Park. Beste ønsker fra Eric Cantona».

HILSEN FRA CANTONA: Denne trøyen henger over resepsjonen i Broadhurst Park.

