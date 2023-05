Guardiola skrek ut mot Haaland: – Han var ganske sint

MANCHESTER (VG) (Manchester City – Leeds United 2–1) Erling Braut Haaland (22) fikk klar beskjed fra trener Pep Guardiola etter at han ga bort straffesparket mot Leeds til Ilkay Gündogan.





06.05.2023 19:09 Oppdatert 06.05.2023 19:29

Gündogan fikk muligheten til å jakte på sitt hat trick, den misbrukte han. Stillingen var 2–0 og like etter reduserte Leeds.

TV-bildene viste tydelig i etterkant at Guardiola var misfornøyd med avgjørelsen. Man trenger ikke doktorgrad i leppelesing for å tyde spanjolens budskap på sidelinjen.

– Erling, du må ta den! Du må ta den!

Spanjolen bekrefter på pressekonferansen etter kamp at det var budskapet.

Se video av Guardiolas raseriutbrudd øverst i saken.

VÆRSÅGO’: Erling Braut Haaland ville at Ilkay Gündogan skulle få sitt hat trick. Det likte ikke Pep Guardiola.

Heldigvis for Manchester City endte det med 2–1-seier. Dermed har serielederen skaffet seg en luke på fire poeng ned til Arsenal. Nå har de spilt like mange kamper. Etterpå handlet det aller meste om den brente straffen til Gündogan og hvorfor ikke Haaland tok den.

– Kampen er ikke over, men det viser hvor sjenerøs og hyggelig Erling er. Hvis det er 4–0 med ti minutter igjen på klokken, kjør på. Men på 2–0? Erling er vår beste straffetager og han må ta den, sier Guardiola til BBC.

– Jeg ønsker at den faste straffeskytteren skal ta den. Når det er sagt, betyr det ingenting. «Gündo» kunne scoret og de andre kunne bommet, sier han på pressekonferansen etter kamp.

Han får spørsmål fra The Guardian om Haaland ikke er nådeløs nok, når det tross alt skal deles ut titler i Premier League. Guardiola avviser at det er tilfellet, og forstår hvorfor nordmannen ville hjelpe Gündogan til et hat trick.

Gündogan selv trodde at Haaland tok ballen for seg selv før straffesparket, men så viste det seg at han så etter mannen på jakt etter hat trick. Tyskeren spurte attpåtil om nordmannen var sikker i sin avgjørelse, og det var toppscoreren.

Så kom bommen og Peps reaksjon.

– Første gjorde han det tydelig til Erling at han var ganske sint på grunn av det, og så tok han for seg meg. Det er som det er, sier Gündogan til BBC.

Bommen gjorde at Leeds øynet håp om poeng med en 2–1-redusering like etter, men hjemmelaget red av stormen og tok tre kjærkomne poeng.

Det takket være de to målene til nettopp Gündogan i første omgang, men ikke takket være Haalands mange bom:

Situasjonen kan minne om FA-cup-semifinalen mot Sheffield United.

Da fikk Riyad Mahrez ta over straffansvaret fra Haaland, på stillingen 0–0. Da endte det med scoring.

– Så lenge de scorer, bryr jeg meg ikke om hvem som tar straffene, sa Guardiola på pressekonferansen da.

Han sa da at han ikke legger seg opp i hvem som tar straffene, og lar spillerne bestemme. Tydeligvis ønsker han å ha et ord med i laget likevel.