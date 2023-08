To år etter koker det fortsatt i innboksen: – De er ganske gærne

MOLDE (VG) Ola Brynhildsen scoret to mål mot Trabzonspor for to år siden. Siden har han fått kjenne på lidenskapen til tyrkiske fotballfans.

Ola Brynhildsen utlignet to ganger for Molde i Tyrkia for to år siden. Nå venter tyrkisk motstand igjen for Molde. Vis mer

Publisert: 23.08.2023 12:00

Ola Brynhildsen gliser når vi stiller spørsmålet.

En kjapp titt gjennom Instagram-kontoen hans avslører lidenskapelige tyrkiske fans med ett budskap:

«COME TO TRABZONSPOR!!!»

– Jeg merket det etter at vi møtte Trabzonspor. Da var det ganske greit trykk. Det er mange som bryr seg der nede.

Historien er slik: I 2021 møtte Molde den tyrkiske storklubben i Tyrkia, til det første møtet i kvalifiseringen til Conference League.

Ola Brynhildsen scoret to.

Allerede da var fansen tydelige på at de ville ha ham til byen.

I vinter tikket det inn et bud fra nettopp Trabzonspor. Molde avslo budet på 35 millioner.

Nå venter tyrkisk motstand igjen for Brynhildsen. Galatasaray er siste hinder for Molde på veien til Champions League.

– I hvert eneste overgangsvindu får jeg masse meldinger om å komme dit. De blir glad i deg når du gjør det bra mot dem. Etter første kampen rant det inn tusenvis av meldinger, sier Brynhildsen i møte med VG i kafeen på Aker stadion.

– Det kommer på Instagram eller de finner familien min og sender meldinger der. De er ganske gærne. De skriver til søstera mi «be Ola komme til Trabzonspor», smiler spissen.

Ola Brynhildsen i samtale med VG på Aker Stadion. Vis mer

Til Molde onsdag kommer store spillere som Wilfried Zaha, Dries Mertens, Lucas Torreira og norske Fredrik Midtsjø.

I Molde er hotellene for lengst utsolgt. Molde opplever et enormt trykk på billetter til både hjemme- og bortefans.

– Det er et godt lag med mange gode stjerner. Vi har vist at vi har klart å holde unna mot tyrkisk motstand før. De er to forskjellige lag på kunstgress og gress. De har vel noen spillere som kanskje ikke liker den belastningen, sier Brynhildsen.

Tidligere Premier League-stjerne Wilfried Zaha er blant dem som kommer til Molde denne uka. Vis mer

Han ser fram til å spille i den tyrkiske heksegryta.

– De som spiller der sier at det er topp, topp stemning og atmosfære. Det blir gøy å oppleve det igjen, sier Brynhildsen.

Spissen har kontrakt ut neste sesong, men sier det er vanskelig å ta stilling til egen klubbfremtid all den tid det ikke er noen konkrete tilbud per nå.

– Alt kan skje, men det må være mer interessant enn det som skjer her. Vi får vente å se, sier han.

– Hvordan vil innboksen din se ut hvis du scorer to mot Galatasaray?

– Da blir det nok gærne tilstander igjen, sier han med et glis.