Thoresen mener noen små grep kan løfte norsk fotball ytterligere

EINDHOVEN (VG) Den tidligere landslagskapteinen Hallvar Thoresen (65) har en klar beskjed til norsk fotball: Bygg bedre anlegg og sats mer på speiding.

STORFORNØYD: Hallvar Thoresen beskriver livet som speider for PSV Eindhoven som «drømmejobben».

22 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Omgitt av strøkne gressmatter og lærevillige fotballtalenter tar veteranen imot VG med åpne armer.

– Endelig har jeg drømmejobben, sier Thoresen, som i sin rolle som speider jobber med å finne den neste store PSV-spilleren fra Skandinavia.

På besøk på det storslåtte treningsanlegget De Herdgang forsøker VG å få et innblikk i hva den tidligere landslagskapteinen mener norsk fotball kan lære av nederlenderne, som i en årrekke har vært foregangsland når det gjelder fotball og utvikling av unge spillere.

Men aller først: Med 50 landskamper for Norge og rekorden som den mestscorende utlendingen i Eredivisie, er Thoresen i en utmerket posisjon til å plassere Erling Braut Haaland (22) på det norske fotballkartet i historisk sammenheng.

– Det er helt fantastisk. Akkurat det nivået han driver med nå har ingen skandinaver vært på. Noensinne. Hvis han klarer å holde det der, så blir han en av verdens aller beste spillere, mener Thoresen.

ENGASJERT: Hallvar Thoresen tegner og forklarer den langsiktige tankegangen som har vært suksessfaktoren for en rekke nederlandske lag.

Haaland har på mange måter blitt symbolet på norsk fotballs utvikling. For første gang har Norge en fotballstjerne som hele verden snakker om. Thoresen mener at det skjer mye bra i norsk fotball, men at det er rom for utvikling.

– Hva kan norsk fotball lære av Nederland?

– Profesjonalitet i alle ledd. Fasilitetene ser du selv. Her jobber det over hundre mann med fotball, prestasjonspsykologi og dataanalyser. Det er et enormt støtteapparat som skal gi best mulig forutsetninger for spillerne. Det er ikke noen «quick fix» for å si det sånn, sier Thoresen.

Han forteller at PSV Eindhoven bruker rundt 100 millioner på akademiet sitt. Det tilsvarer rundt ti prosent av storklubbens totale budsjett.

– Det er en kjempesvær scoutingavdeling. Vi er syv heltidsansatte pluss en haug med deltidsansatte. Vi er på absolutt alt som skjer i Europa, forteller han.

forrige







fullskjerm neste Hallvar Thoresen har ofte travle dager når han er i Nederland. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Han har tidligere jobbet som speider for blant annet Rosenborg og Twente, og synes det er rart at ikke norske klubber satser enda mer på speiding.

– Ja, det er jeg veldig overrasket over.

– Hvor bør de lete da?

– De bør lete i Norge først. Når jeg er ute og reiser og ser på aldersbestemte landskamper, så er det flere utenlandske klubber enn det er norske klubber og ser på Norge, sier han.

Han understreker at han ikke sitter og gjør seg opp tanker om norsk fotballs utvikling støtt og stadig, men strekker seg samtidig til å si at han mener danskene har tatt et steg vekk fra Sverige og Norge de siste ti årene.

– Det ligger i spillerutviklingen deres. De har brukt mer ressurser på det. De er også mer opptatt av scouting, som har direkte sammenheng med å kunne utvikle spillere, og at du får inn de rette spillerne på riktig tidspunkt. Det får du ikke bare ved å snakke med faren og moren og se spilleren i en kamp. Også handler det om å bruke ressurser på kompetanse og fasiliteter. Det er ganske bra akademier i Nordsjælland, Midtjylland, København…

Dette oversiktsbildet viser de strøkne fasilitetene på De Herdgang.

Thoresen tror at norsk fotball ville nytt godt av å ha et nasjonalanlegg hvor A-landslaget kunne hatt et fast tilholdssted, men som også kunne huset nasjonale ungdomsturneringer.

– Det har de snakket om i 40 år. Det vil løfte kvaliteten på det landslagene driver med, og få kontinuitet og sammenheng i det. Da kan man ha et «backoffice-team» med databruk og alt. Sett fra forbundets side tror jeg det ville vært veldig viktig og kunne løftet kvaliteten på en del aktiviteter, sier Thoresen.

– Jeg tror ikke det er «make or break», men det ville løftet det. Det er sånn man må jobbe. Men det er ikke sånn at norsk fotball er på et lavnivå, understreker han – og fortsetter:

– Det skjer mye bra i Norge. Det har skjedd en del for eksempel rundt å ha heltidsansatte ungdomstrenere, men det er nok mulig å få et enda større løft der. Det er veldig tidkrevende med spilleroppfølging, individuelle samtaler og video. Det krever mye tid og ressurser. Hvis hverdagen der kan bli bedre, vil spillerne bli bedre, sier han.

65-åringen sier at han forstår at klimaet i Norge gjør at mesteparten av aktivitetene i Norge må foregå på kunstgress, men synes flere eliteserieklubber burde hatt gress.

– Spillerens utvikling kan bli annerledes av å spille på kunstgress. Det er synd at toppligaen ikke har gress. Det blir en annerledes kamp og mer intensitet på gress, sier han.