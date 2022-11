Svensk turistsjef går viralt – overveldet over responsen etter Haaland-bønn

I forrige uke la den svenske turistsjefen Jimmy Sandberg ut et brev der han ba verden om å stave navnet til Erling Braut Haaland riktig. Nå går svenskens bønn viralt.

HAALAND ELLER HALLAND? Det er ikke alltid internasjonale medier staver Erling Braut Haalands navn korrekt.

4. nov. 2022 08:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Det har vært helt sykt, sier Jimmy Sandberg til VG.

Sandberg jobber som avdelingssjef for «Visit Halland». Forrige uke la han ut et åpent brev arrow-outward-link på sin Linkedin-konto der han fortalte om utfordringene de har møtt på grunn av Erling Braut Haalands arrow-outward-link herjinger på fotballbanen.

Navnet til jærbuen staves nemlig ikke alltid rett, og dermed har Haaland stjålet deler av spalteplassen til den svenske regionen Halland i søkemotorer som Google. Sandbergs bønn om å stave nordmannens navn korrekt, går nå verden rundt.

– Mottagelsen har vært overveldende. Onsdag hadde jeg et intervju med BBC. Reuters publiserte en sak torsdag. Eurosport og The Guardian har skrevet om det. En nigeriansk avis også. Det var ikke akkurat dette vi hadde sett for oss, sier Sandberg.

GÅR VERDEN RUNDT: Den britiske storavisen The Guardian er en av mange aviser som har omtalt Sandbergs brev.

I brevet heter det blant annet:

«I flere tiår har vi informert verden om Halland, en litt skjult perle på den svenske vestkysten. Hundretusenvis av turister kommer hit hvert år for å nyte våre sandstrender, frodige skoger og koselige bykjerner. Men til vår forferdelse ser vi nå at innsatsen vår forsvinner i rask takt. Alt på grunn av en fantastisk norsk fotballspiller», skriver Sandberg.

OVERVELDET OVER RESPONSEN: Det åpne brevet til Jimmy Sandberg har gått som en farsott på internett.

Den svenske turistsjefen er veldig glad for oppmerksomheten.

– Meningen var jo å få folk til å stave navnet til Haaland korrekt. Nordmenn vet hvordan man gjør det, men det gjør ikke britene og mange internasjonale medier. Får vi noen færre feilstavelser, blir jo vi glade. Det er jo et problem for oss, sier Sandberg.

VESTKYSTEN: Jimmy Sandberg håper nordmenn for øynene opp for Halland. Her er Barnens Badstrand i Varberg.

At Haalands suksess skulle skape problemer for den svenske turistnæringen, omtaler Sandberg som et interessant fenomen.

– Det sies at «All PR er god PR». Tenker du at det gjelder for dere?

– Det vet jeg ikke, men denne PR-en er jo god. Vi er jo veldig imponerte over Haaland. Han er en fantastisk fotballspiller, det er bare å applaudere over at Norge har fått frem en slik spiller. Men stav rett, det er mitt budskap, sier Sandberg.

Regionen Halland ligger sør for Göteborg. Sandberg har sine tvil om den siste ukens skriverier kommer til å gi dem en turistboom i fremtiden.

– Men det er kult hvis nordmenn legger merke til at Halland er på Vestkysten. Det hadde vi blitt veldig glade for, avslutter Sandberg.