– Toppfotballen blir en pilot, og en pilot er som ordet tilsier, en som leder an. Det betyr at vi andre må vente og er veldig avhengige av at det går bra, sier Kari Lindevik til Aftenbladet.

Lindevik representerer Fløy i Kristiansand og er styreleder for Divisjonsforeningen, klubbene i 2. og 3. divisjon, Post Nord og Norsk Tipping ligaene som de heter offisielt.