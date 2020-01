Som Aftenbladet avslørte mandag, er Zlatko Tripic på vei til et nytt proffeventyr i utlandet. To år etter at han overraskende dukket opp på trening med Viking i Vikinghallen, forlater han klubben.

Tirsdag morgen tok Viking-kapteinen fatt på reisen til Tyrkia for å gjennomgå medisinsk sjekk og signere kontrakten i sitt nye fotballand.