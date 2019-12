Real Sociedad – Barcelona 2–2

Det ble verken scoring eller målgivende pasning, men 20-åringen fra Drammen var en av banens beste spillere i lørdagens toppkamp mot Barcelona hjemme på Reale Arena.

Det endte til slutt 2–2, i det som ble et fartsfylt oppgjør.

– Dette må være noe av det beste som Martin Ødegaard har levert i Real Sociedad-trøyen. Han var sentral fra start til slutt, og sto bak mange av angrepene de satte i gang. Han var briljant å se på, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i studio etter kampen.

Den spanske fotballjournalisten, forfatteren og kommentatoren Guillem Balagué er TV 2s La Liga-ekspert. Han roste nordmannen.

– Ødegaard er kjempeviktig for Real Sociedad. Hvis jeg skal si noe negativt, så er det at han prøver litt for hardt på den siste tredjdelen av banen. Men han spilte en flott kamp, sa Balagué.

– Bittert

I et TV-intervju etter kampen var det en noe skuffet Martin Ødegaard.

– Det er litt blandede følelser. Isolert sett er ett poeng mot Barcelona bra, men både jeg og de andre er skuffet nå. Jeg synes vi fortjente alle tre poengene, og vi gjør en bra kamp, sa Ødegaard.

Spesielt i førsteomgang var både hjemmelaget og Martin Ødegaard meget gode.

– Det føles litt bittert nå. Men Barcelona kan skape noe ut av ingenting, sa 20-åringen, som sier følgende om egen innsats:

– Jeg synes jeg gjør det ok, men jeg kunne skapt mer.

VINCENT WEST / Reuters

Ødegaard hadde en ispose på kneet etter kampen, men avdramatiserer situasjonen.

– Det er litt sårt bare, så da må jeg ise ned. Men det er ikke noe problem. Jeg føler meg pigg og fin, sa han.

Låneavtalen mellom Real Madrid og Real Sociedad er i utgangspunktet for to sesonger. På spørsmål om han tenker på om klubben fra den spanske hovedstaden vil hente ham hjem i sommer, svarer Ødegaard:

– Jeg er happy som ting er, og det er langt bak i hodet mitt hva som skjer neste år. Nå spiller jeg på et fantastisk lag som spiller fantastisk fotball. Det er utrolig moro å være en del av det, og jeg føler at jeg vokser for hver dag, sa Martin Ødegaard.

– Imponerende omgang

Det var en frisk åpning av Real Sociedad de første minuttene, og Barcelona ble satt under et visst press. Martin Ødegaard hadde en del ballkontakt, og var med i oppbyggingen av flere angrep – uten at de store sjansene ble skapt.

Men i det 11. spilleminutt ble hjemmelaget tildelt straffespark. Dommeren reagerte på at bortelagets Sergio Busquets holdt i trøyen til midtstopper Diego Llorente etter et hjørnespark som ble slått av Ødegaard.

Mikel Oyarzabal var sikkerheten selv fra ellevemeteren, og sendte laget fra San Sebastián opp i 1–0.

Alvaro Barrientos / AP

Spillet bølget litt frem og tilbake etter scoringen. Martin Ødegaard prøvde seg med et skuddforsøk fra drøye 20 meter etter knappe 20 minutter, men avslutningen ble for svak og gikk utenfor.

Den 20 år gamle nordmannen markerte seg med flere fine involveringer og detaljer utover i omgangen. Blant annet viste han frem en lekker tofotsfinte da han dro seg inn i Barceolans 16-meter.

Hjemmelaget så ut til å ha full kontroll på kampen. Men sju minutter før pause ble Antoine Griezmann spilt gjennom av Luis Suárez, og franskmannen chippet ballen over hjemmelagets målvakt Álex Remiro.

Dermed var lagene like langt og kunne gå til pause på stillingen 1–1.

– Det har vært en imponerende omgang av Martin Ødegaard. Det er en bra skalle på den gutten. Han er uredd, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller etter de første 45 minuttene.

Fotballekspert Jesper Mathisen fulgte opp i TV 2s studio i pausen.

– Ødegaard har vist frem flere lekre detaljer, og spiller med sin sedvanlige selvtillit. Det er ikke mange, selv i La Liga, som gjør det han gjør, sa Mathisen.

VINCENT WEST / X00957

Svensk stjerneskudd scoret

Det var bortelaget som startet best i andreomgang. Allerede etter fire minutter viste den dødelige duoen i Barcelona-angrepet seg frem. Lionel Messi sentret uselvisk til Luis Suárez, som enkelt kunne trille ballen i det åpne målet. 1–2.

Et par minutter kunne den spanske serielederen økt ledelsen. Antoine Griezmann fyrte løs fra skrått hold, men keeper Remiro slo ballen til hjørnespark.

Og like før kvarteret av omgangen var gått, reddet hjemmelagets Igor Zubeldia på streken etter at Gerard Piqué headet ballen mot mål.

Nesten ut av ingenting utlignet Real Sociedad til 2–2 etter 62 spilte minutter. Venstreback Nacho Monreal la hardt inn, og Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen ga en farlig retur. Det svenske stjerneskuddet Alexander Isak lot seg ikke be to ganger, og satte sikkert ballen i mål.

Martin Ødegaard var mer anonym i den første halvdelen av 2.-omgang. Men etter 68 minutter raidet han fremover på banen og knallet til fra 20 meters hold. Skuddet gikk imidlertid over mål.

VINCENT WEST / X00957

Like etterpå var han sentral i en kanonade mot Barcelona-målet. Først med en smart stikker, så et flott innlegg. Men ingen av avslutningene fra 20-åringens lagkamerater endte i scoring.

Det ble ikke flere scoringer i San Sebastián. Det betyr at lagene fikk ett poeng hver. Barcelona leder La Liga, men kan miste serieledelsen til Real Madrid hvis de vinner sin kamp mot Valencia søndag kveld. Real Sociedad ligger på 4.-plass på tabellen.