Lørdag tar Real Sociedad imot serieleder Barcelona på Anoeta. Og i forkant av kampen har Martin Ødegaard gjort et langt intervju med lokalavisen Noticias de Gipuzkoa.

Der forteller 20-åringen fra Drammen blant annet om hvilke forventninger han har til å møte Barcelona og Lionel Messi.

– Det blir en spesiell kamp. De spiller veldig bra nå, men jeg tror vi kan slå de beste lagene. I Madrid og mot Atletico gjorde vi det bra. Vi vil gjøre en god kamp og gi dem problemer, sier Ødegaard, og viser til kampene mot Real Madrid og Atlético Madrid.

Real Sociedad vant 2–0 hjemme mot Atletico, da Ødegaard scoret sitt første mål for «La Real». For tre uker siden tapte baskerne 1–3 for Real Madrid på Santiago Bernabéu, etter å ha ledet kampen 1–0.

Ødegaards lag møter lørdag et Barcelona i storform. Katalanerne har vunnet seks strake kamper i serie og Champions League. I forrige seriekamp var også «tiki-taka»-fotballen tilbake på Camp Nou, da Mallorca ble slått 5–2.

På spørsmål om Barcelonas spillestil passer bedre for Ødegaard enn tilsvarende i Real Madrid, svarer 20-åringen:

– Jeg tror at Real Madrid også vil vinne på en god måte og spille med en offensiv stil. Jeg liker fotballen i Spania, alle lag spiller bra. De vil ha ballen og dominere kampene.

Heiko Junge / NTB scanpix

Mener Messi er på et annet nivå

Når Barcelona kommer på besøk blir det etter alle solemerker med Lionel Messi i startoppstillingen.

Ødegaard er spent før møtet med den nybakte Balon d’Or-vinneren.

– Ja, selvfølgelig. Han og Cristiano Ronaldo er de beste, og det er spesielt å spille mot dem, sier Ødegaard.

Etter Ødegaards drømmeassist mot Alaves tidligere denne sesongen, var det mange på Twitter som raskt dro sammenligninger mellom spillestilen til Ødegaard og Messi.

Men selv om Ødegaard ser opp til den argentinske stjernen, vil han ikke sammenligne seg selv med Messi.

– Jeg liker stilen hans, selvfølgelig. Jeg kan lære mye av ham og se hvordan han gjør ting. Men han er på et annet nivå og jeg vil ikke sammenligne spillet mitt med hans, sier nordmannen.

ALBERT GEA / Reuters

På spørsmål om Barcelona var blant lagene som ville signere Ødegaard da han var i Strømsgodset, svarer drammenseren:

– Det kan hende. Det var mange lag som ringte faren min, svarer han.

– De har en god sesong

Før lørdagens kamp ligger Real Sociedad på en imponerende fjerdeplass, syv poeng bak Barcelona. Katalanerne leder serien på målforskjell over erkerival Real Madrid.

Barcelona-trener Ernesto Valverde spår en vanskelig kamp mot Ødegaard & Co. lørdag.

– Gjennom årene har dette vært et av de vanskeligste stedene å reise. De har en god sesong, har gode spillere som spiller bra og ligger på fjerdeplass, sier Valverde på pressekonferansen i forkant av kampen, ifølge avisen Sport.