Diop reddet Kristiansunds rekke uten tap

Mjøndalen – Kristiansund (1–1)

Det så lenge ut til at Mjøndalen-kaptein Christian Gauseths flotte avslutning før pause skulle bli kampens eneste, men fire minutter før slutt slo altså Kristiansund tilbake. Diop dro til fra cirka 20 meter. Ballen gikk via et MIF-bein og i nettet. Hans første mål for sesongen.

Dermed har Kristiansund syv strake kamper uten tap. Mjøndalen på sin side har ikke vunnet siden de slo Stabæk i begynnelsen av mai.

– Jeg er veldig glad. Jeg håper jeg kan score mange flere senere i sesongen, sa Diop til Eurosport etter kampen.

– I den første omgangen var vi skikkelig gode. Det er skuffende at vi ikke får tre poeng, oppsummerte Gauseth til kanalen.

Scoret fra distanse

Mjøndalen startet forrykende på eget gress. Både Sondre Liseth og Fredrik Brustad hadde gode muligheter i åpningsminuttene.

Etter halvspilt omgang satt den for vertene. Kaptein Christian Gauseth dro til fra cirka 20 meter og i det lengste hjørnet. 34-åringens andre mål for sesongen.

Kristiansund hadde også muligheter før pause, men kunne først og fremst være glad for at det bare sto 1–0 halvveis. Både Liseth og Gauseth hadde sjansen til å øke til 2–0.

Sistnevnte var nærmest da han etter en corner traff tverrliggeren.

Reddet poeng

Etter en førsteomgang med en rekke store sjanser, var det betraktelig roligere etter hvilen.

Mjøndalen hadde to brukbare sjanser det første kvarteret, men hverken Tonny Brochmann eller Olivier Occéan klarte å score.

Kristiansund presset på for utligning, mens hjemmelaget ble liggende dypt og ventet på gode kontringsmuligheter.

Fire minutter før slutt fikk gjestene uttelling. Diop dro til fra distanse og var noe heldig med at ballen gikk inn etter å ha truffet et Mjøndalen-bein.

(©NTB)