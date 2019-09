Flere endringer på RBK-laget

LERKENDAL: Mike Jensen og David Akintola må sone karantene etter hendelser i forrige seriekamp mot Vålerenga. Mike Jensen må sone to kamper etter å ha pådratt seg et direkte rødt kort etter en takling på tidligere RBK-spiller Matthías Vilhjálmsson.

David Akintola fikk karantene i etterkant av kampen da disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund kom frem til at en albue han ga Sam Adekugbe var straffbar.

Dermed blir Alexander Søderlund plassert på høyrekanten mens Bjørn Maars Johnsen starter som midtspiss. På midtbanen starter Rosenborg med Anders Trondsen i den dype rollen med Anders Ågnes Konradsen og Gjermund Åsen som indreløpere.

Mot slutten av overgangsvinduet ble Lillestrøm-spiller Ifeanyi Mathew ryktet til Rosenborg. 22-åringen har også tidligere vært i søkelyset til Rosenborg, men da overgangsvinduet gikk mot slutten for knappe to uker siden ble det klart at overgangen hadde strandet etter at partene ikke var enige om lønnsbetingelsene.

Rosenborg med overlegen historikk

Lagene møttes første gang i år 11. mai. Da var Rosenborg midt i sin dypeste dal og stod med fem poeng etter de første syv seriekampene. Kampen mot Lillestrøm ble en tøff batalje som endte med poengdeling. Daniel Gustafsson scoret for LSK og Mike Jensen scoret kampens siste mål som gjorde at kampen endte 1–1.

RBK og LSK har møttes 46 ganger på Lerkendal. Troillongan har vunnet 27 av oppgjørene, 15 har endt uavgjort og kanarifuglene står med fire seire. 99–42 fordel RBK er målforskjellen mellom lagene på Lerkendal.

Lillestrøm ligger hittil på 10. plass i Eliteserien etter 20 spilte kamper. Laget fra Romerike har samlet sammen 25 poeng og ligger dermed åtte poeng bak Rosenborg.

Slik starter Rosenborg

Eirik Horneland har valgt ut følgende ellever (4–3–3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Anders Ågnes Konradsen, Anders Trondsen, Gjermund Åsen – Alexander Søderlund, Bjørn Maars Johnsen, Samuel Adegbenro.

Benken: Arild Østbø, Gustav Valsvik, Yann-Erik de Lanlay, Marius Lundemo, Mikael Tørset Johnsen, Emil Konradsen Ceïde og Erik Botheim.

