– Vi skulle selvfølgelig ønsket at vi kunne spilt fotball og levd som normalt, men akkurat nå er vi bare glade for at fotballen er i gang igjen. Men dersom disse reglene kommer til å vare hele sesongen, vil det tære på det mentale, erkjenner Veton Berisha overfor Aftenbladet.

Mandag startet flere av eliteserieklubbene, deriblant Viking, opp igjen med vanlige treninger der taklinger og nærkontakt igjen var tillatt.