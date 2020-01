I fjor sommer tok Stian Nygard (24) et valg. Etter åtte år i Åsanes A-stall skulle han forlate klubben og flytte til hovedstaden for å studere.

– Det var et vanskelig valg. Jeg visste at jeg måtte flytte på meg for å ta den utdanningen jeg ønsket. Jeg og samboeren min var også klar for å prøve noe nytt, sier Nygard.