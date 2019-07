Solskjærs «juvel» sikret ny United-seier

MANCHESTER UNITED - INTER 1–0

17 år gamle Mason Greenwood var den eneste som fant nettmaskene da Manchester United slo Inter med 1-0 i en treningskamp i Singapore lørdag.

Det forløsende målet kom snaue kvarteret for slutt da innbytteren fikk plass og rom inne i feltet. 17-åringen banket ballen i lengste hjørne. Dermed fikk Ole Gunnar Solskjær en flott start på International Champions Cup-turneringen.

– Fantastisk scoring av unggutten. Han gjør det igjen. Her har Solskjær en juvel, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Greenwood scoret også ett av målene i 4-0-seieren i treningskampen mot Leeds i Perth onsdag.

FÅTT MED DEG DENNE? Disse to spillerne ryktes til Manchester United

FELINE LIM / REUTERS / NTB SCANPIX

Rashford-bom

Første del av kampen gikk unna i et bedagelig tempo under varme spilleforhold. Den første virkelige sjansen kom da Luke Shaw gjorde alt riktig. Han gikk ned til dødlinjen og la tilbake i feltet, men Marcus Rashford var ikke helt med på notene og bommet på pasningen, men Inter-målvakten Samir Handanovic fikk en liten finger på ballen som endret retningen.

Handanovic hadde dessuten også et par gode involveringer på noen skuddforsøk tidligere i kampen.

Manchester-forsvaret slapp ikke Inter til særlig, men det ble farlig da en pasning fra Marcelo Brozovic fant på Danilo D'Ambrosio på bakre stolpe. Han traff derimot ikke helt.

Anthony Martial trakk opp et flott Manchester United-angrep, men skuddet fra Jesse Lingard ble stoppet på vei over streken. Matic hadde en heading i stolpen på en corner like etter.

Kroaten Ivan Perisic kom inn etter pause for Inter og var mannen bak et par gode muligheter, United-stopperen Axel Tuanzebe ordnet opp ved begge anledninger.

FRITTALENDE, UTESTENGT OG KONTROVERSIELL: Denne mannen gir Solskjær ekstra hodebry i sommer

FELINE LIM / REUTERS / NTB SCANPIX

Ungguttene imponerte

Ole Gunnar Solskjær stilte med følgende startellever: David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf, Luke Shaw – Nemanja Matic, Paul Pogba – Daniel James, Jesse Lingard, Anthony Martial – Marcus Rashford.

Etter en drøy time byttet Solskjær ut ti mann. De Gea ble erstattet av Sergio Romero, mens Ashley Young, Fred, Andreas Pereira, Juan Mata, Fred, Diogo Dalot, Tahith Chong, Mason Greenwood og Matteo Darmian byttet med resten av spillerne Tidligere i annen omgang hadde Phil Jones kommet inn for en småskadd Lindelöf.

Solskjærs unggutter viste seg virkelig frem. Ved siden av målet til Greenwood vartet de opp med flere gode angrep. Blant annet hadde Greenwood en avslutning i tverrliggeren etter flott forarbeid av Chong.

Under treningsoppholdet i Perth i Australia har United slått det lokale laget Perth Glory med 2-0 og fulgte opp med 4-0 over mesterskapsserielaget Leeds.

Neste kamp for Manchester United i International Champions Cup er mot Tottenham i Shanghai 25. juli. Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap besøker også Ullevaal hvor Kristiansund er motstander 30. juli.

LES DEG OPP FØR NY SESONG: Her er de viktigste og rareste regelendringene før ny Premier League-sesong

Overraskende City-tap

Også flere andre Premier League-lag var i aksjon i Asia lørdag.

Newcastle tok tredjeplassen i Premier Leagues Asia-trofé med 1-0 over West Ham i Shanghai.

I finalen av samme turnering slo Wolverhampton regjerende seriemester Manchester City. Wolves vant 3–2 på straffersparkkonkurranse etter at kampen endte 0–0.