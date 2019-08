VÆRNES: – Jeg håper vi kan dra dit og styre og jakte det viktige bortemålet.

Det sier André Hansen til Adresseavisen like før avreise til Slovenia. Rosenborg reiser tirsdag til Maribor hvor de skal spille den tredje kvalifiseringsrunden til Mesterligaen. Etter å ha slått ut hviterussiske Bate er slovenske Maribor det neste hinderet for RBK i jakten på et gruppespill i Mesterligaen.