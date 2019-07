TILs danske Oliver Kjærgaard har siden overgangen fra Lyngby før 2018-sesongen stort sett vært ute i kulda når det kommer til spill for A-laget.

Fredag reiste TIL til Bleik for å spille treningskamp mot Bodø/Glimt kommende søndag. Kjærgaard var ikke med på det flyet, fordi han er på vei til et prøvespill for den engelske Premier League-klubben Burnley, der han skal trene med deres U23-lag. Det var Nordlys som omtalte saken først.