Ingve Bøe mener dette er Vikings beste spiss per nå

BLOGG: Ingve Bøe tror Bjarne Berntsen ikke vil gjøre store endringer i startoppstillingen før møtet med Kristiansund.

Etter to meget bra seirer på rad var troen høy på at Viking skulle tukte RBK på bortebane. Førsteomgang bar også bud om at så ville skje.