Dette sier Hareide om den ledige Rosenborg-jobben

Rosenborg bekrefter at Åge Hareide egentlig takket ja til å bli deres trener, men at han trakk seg på grunn av helsa. Hareide selv er klar på at han ikke er i stand til å være fotballtrener slik situasjonen er nå.

– I første omgang er det ingen aktivitet før 1. august. Så vil det naturligvis være en treningsperiode etter det for at kneet skal bli funksjonelt.