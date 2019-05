– Livet blir forvandlet på et blunk. Det har egentlig ikke helt gått opp for meg enda at jeg har fått en sønn. Det er utrolig stort, sier Johnny Furdal.

Aftenbladet møter den jordnære publikumsfavoritten på trilletur i nabolaget der han bor et steinkast unna SR-Bank Arena. Stolt viser Viking-spilleren frem sønnen Isak, som ble født for bare et par uker siden.