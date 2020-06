Disse Viking-spillerne får tidenes mulighet

SR-BANK ARENA: Med to uker igjen til seriestart, begynner det å hardne til i kampen om plassene på laget som løper ut på SR-Bank Arena i serieåpningen mot Bodø/Glimt tirsdag 16. juni.

Samtidig har hovedtrener Bjarne Berntsen flere tanker i hodet der han observerer og gjør sine tanker under de daglige treningene.

For Vikings del kan det fort bli 40 kamper i løpet av de neste sju månedene. Det inkluderer serien, cupen og kvalifisering til europacupen. Det handler om å ha flest mulig friske bein disponibelt gjennom hele sesongen.

Nilsen Tangen enig om ny kontrakt

Derfor har Viking utvidet troppen. Overfor Aftenbladet understreker Berntsen at han ikke er redd for å bruke samtlige spillere i troppen i offisielle kamper. Det gjelder også de yngste spillerne og de som ennå ikke har startet noen kamper for laget.

– De må prestere på trening, men muligheten til disse spillerne er større i år enn noen gang. Troppen preges av at den er jevn og at spillerne jobber hardt og viser ydmykhet, påpeker Bjarne Berntsen overfor Aftenbladet.

De yngste spillerne vet at den komprimerte 2020-sesongen vil gi dem muligheter de normalt sett måtte ventet på. Det gir ekstra motivasjon i hverdagen å vite at veien til spilletid på A-laget er kortere enn normalt.

Fredrik Refvem

Harald Nilsen Tangen er enig med klubben om en ny treårskontrakt ut 2022-sesongen. Blant spillerne som fortsatt venter på sin A-lagsdebut fra start i offisielle kamper, er han den som har vist størst utvikling gjennom vinteren.

Auklend ett steg nærmere

– Ting ser positivt ut for min del. Det neste steget er å få spilletid, gjøre det bra og score noen mål. Det handler om å stole på seg selv. Kan du lykkes på trening her i hverdagen, kan du klare det mot andre motstandere også, sier Nilsen Tangen.

Sondre Auklend blir 17 år denne måneden og fikk nylig sin første A-lagskontrakt. På treningene viser den lille teknikeren at han har ferdigheter de mer etablerte sliter med å stagge. Nesten daglig må de legge ham i bakken for å stoppe ham.

Også i internkampen mandag viste Auklend at han har noe på dette nivået å gjøre. I en uvant rolle som spiss viste han i perioder fram sine styrker med ball i beina, og serverte blant annet i forkant av det ene målet.

– Det er jo det som er drømmen og det vi trener for i hverdagen: Og en dag få løpe ut på SR-Bank Arena og spille foran fansen. Jeg ser det som realistisk at det kan skje denne sesongen. På mitt beste henger jeg bra med på treningene, sier unggutten som liker seg best som indreløper.

Må stole mer på seg selv

Jefferson de Souza (24) har fått en ettårskontrakt med Viking. Også han har spennende ferdigheter, spesielt i én mot én-situasjoner hvor han har rykk, balanse og teknikk til å komme seg forbi.

Vikings trenere har gitt ham beskjed om å stole mer på seg selv og kvalitetene sine.

Fredrik Refvem

– Alt ligger til rette for at jeg kan lykkes og slå igjennom denne sesongen. Det handler om å våge på trening og ta det med seg videre til kamp. Jeg ser gode muligheter for spilletid. Konkurransen med spillere som Yann-Erik de Lanlay, Zymer Bytyqi og Fredrik Torsteinbø er bare gøy, sier den venstre kantspilleren.

– Må være like klar som ellers

Sebastian Sebulonsen hadde en god sesong for Sola i 2. divisjon i fjor. Han viste også spennende ferdigheter da han fikk hospitere på Viking-treninger, så spennende at klubben valgte å gi ham en toårsavtale.

Sebulonsen har allerede fått vist seg fram som indreløper i treningskampene før koronaviruset tok over. Han scoret også i mandagens internkamp.

– Det er kanskje lettere å få spilletid slik omstendighetene er i år, men vi spillere må være like klare som ellers og gripe muligheten på samme måte som om det var et ordinært år, påpeker 20-åringen som også er blitt forsøkt som midtstopper på treningene i oppkjøringen.

– Pereira er inspirasjon

Herman Haugen fikk også en del spilletid på høyrebacken i de åtte treningskampene Viking hadde i oppkjøringens første fase.

– Målet mitt er å få debuten for Viking og spille så mye som mulig, men for min egen utvikling håper jeg Sondre Bjørshol kommer fort tilbake. Jeg lærer mye av ham i hverdagen, sier Haugen.

– Det handler om å være uredd, klar og gripe muligheten når de får den, slik Adrian Pereira gjorde i fjor. Han må være en stor inspirasjonskilde for disse spillerne, sier Bjarne Berntsen og legger til at samtlige ligger an til å få sjansen slik de presterer på trening for tiden.

Også Sebastian Sørlie Henriksen (17), som nylig skrev proffkontrakt, regnes inn i gruppen av unge spillere som kan få sin debut i år. Han er ikke tilbake i full trening etter at han ble smittet av koronaviruset i mars. Lars Erik Sødal (17) og Henrik Heggheim (18) er også tatt opp i A-troppen, begge viste godt igjen i mandagens internkamp.