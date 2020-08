Vålerengas stjernesignering vil slå tilbake etter tunge år: – Vil bevise hva jeg kan

Vidar Örn Kjartansson (30) er tilbake i Vålerenga seks år etter at han forlot klubben. Etter tunge år i russisk fotball, vil han bevise at han fortsatt kan score mål.

Vidar Örn Kjartansson (30) var tilbake i Vålerenga-tøy seks år etter at han forlot klubben. Sportslig leder i Vålerenga, Jørgen Ingebrigtsen, smilte fornøyd. Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Det var en dårlig skjult hemmelighet at Kjartansson var mannen Vålerenga skulle presentere som deres nye spiller fredag formiddag.

På tribunen satt likevel flere Vålerenga-ansatte forventningsfullt og ventet på spilleren som skulle komme ut på Intility-kunstgresset.

Da Kjartansson til slutt kom, ble han møtt med applaus fra de fremmøtte.

– Jeg lovet å komme tilbake en dag, og jeg kunne ikke vært gladere, sa Kjartansson om å være tilbake i Vålerenga seks år etter at han scoret smått utrolige 31 mål på 33 kamper.

Etter å ha takket nei til det han karakteriserer som «flere interesserte klubber», har han nå bundet seg til Vålerenga frem til sesongslutt i 2023.

Vil glemme de siste årene

Etter at Kjartansson forlot Vålerenga til fordel for kinesiske Jiangsu, har islendingen vært det man kan kalle for en klubbnomade. Hele syv forskjellige klubber har han vært innom de siste fem årene.

– Jeg vil si at de første fire årene var perfekt. Så tok jeg kanskje noen valg som ikke var rett. Du må studere klubbene du går inn i mer enn det jeg gjorde. For en spiss handler det mye om treneren liker deg eller ikke. Det er selvsagt litt min feil også, men jeg er ikke fornøyd med det siste halvannet året, sier han.

Vidar Örn Kjartansson får utdelt en Vålerenga-drakt med navnet sitt på og kontraktslengden. Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Fakta Vidar Örn Kjartansson Alder: 11. mars 1990 (30 år) Fra: Selfoss, Island Posisjon: Spiss Tidligere klubber: Selfoss, IBV, Fylkir, Jiangsu, Malmö FF, Maccabi Tel Aviv, FC Rostov, Hammarby (lån), Rubin Kazan (lån) og Yeni Malatyaspor (lån) Sist han var i Vålerenga: Kjartansson scoret 25 mål i Eliteserien på 29 kamper og seks mål i cupen på fire kamper i 2014. Aktuell: Har signert en treårsavtale med Vålerenga frem til sesongslutt 2023. Vis mer

Tiden Kjartansson sikter til, er tiden i russiske Rostov. Kun 11 kamper og to mål for klubben som eide ham og tre utlån er fasit det siste halvannet året. Tilbake i Vålerenga, er han motivert for å vise hva som bor i ham.

– Jeg vil bevise hva jeg kan. Jeg er ikke fornøyd med det jeg gjorde i Rostov. Jeg vil bevise hva jeg kan, få selvtilliten tilbake hundre prosent og spille bra. Jeg er bare motivert til å glemme det siste halvannet året, sier han ærlig.

Det kan likevel ta litt tid før Vålerenga-publikumet får glede av nysigneringen.

– Jeg trenger nok tre uker for å komme opp på nivået jeg ønsker, sier Kjartansson som også nå vil være i obligatorisk koronakarantene de neste dagene.

Kjartansson herjet for Vålerenga i 2014 og scoret smått utrolige 31 mål på 33 kamper. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Trodde ikke overgangen var mulig

Sportslig leder i Vålerenga, Jørgen Ingebrigtsen, forteller om en prosess som har vart «en stund» for å få islendingen på plass på Valle.

25. juli spilte Kjartansson sin siste kamp for Yeni Malatyspor i Tyrkia før lånekontrakten ble terminert.

– Da vi skjønte at det kunne by seg en mulighet, så sa vi at vi var interessert i å bli holdt oppdatert. Jeg må helt ærlig si at jeg trodde ikke det var mulig for oss å få til nå, sier Ingebrigtsen.

Han er klar på at Vålerenga ikke henter Kjartansson på grunn av sine gamle kunstner i Vålerenga-drakten, men det han har å tilby nå.

– Det er ikke gammel storhet, definitivt. Hvis man ser bort ifra de månedene han har vært i Rostov, og ser på det han gjorde i Hammarby for eksempel, så er det ganske ferskt. Staben rundt A-lag herrer har gjort en veldig grundig jobb på å se på han og hans prestasjoner, og også hvordan det passer inn i vårt lag.